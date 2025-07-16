24歲男偶像三度提名成最年輕導協影帝　演技太突出評審團全票通過

內地男團TFBOYS成員易烊千璽近年在電影圈成績表現亮眼，主演的電影均大受好評，演技備受肯定。近日，他就出席2025中國導演之夜活動，並憑電影《小小的我》獲得2024中國電影導演協會年度男演員獎項，成為最年輕的導協影帝，相當厲害。

易烊千璽在電影圈成績表現亮眼。（易烊千璽微博圖片）

電影《小小的我》在去年上映，易烊千璽在片中飾演腦癱少年劉春和一角。為了呈現角色的人物特徵，他無論在肢體還是言語表達上都演得淋漓盡致，演技備受觀眾及業內人士高度肯定，被稱讚是一位實力派演員。

易烊千璽演技備受肯定。（《小小的我》微博圖片）

而獲得2024中國電影導演協會年度男演員獎項的他，非常開心，在台上發言時表示：「導演是我們在現場的第一觀眾，我們的很多露怯，導演都在包容我們。所以，得到導演們的認可，在我們演員心裡面是沉甸甸榮譽。」而導協評審團在事後接受訪問時表明，易烊千璽獲得該殊榮是獲全票通過的，皆因他在表演上太突出了。

易烊千璽成最年輕的導協影帝。（易烊千璽微博圖片）

成為最年輕導協影帝的他，其實早年已獲得兩次提名，包括2019年憑《少年的你》首度提名，其後2022年憑《奇蹟·笨小孩》獲提名，2024年《小小的我》是他第三次獲提名，並成功奪得該獎項。而目前導協最年長影帝就是王學圻，當年他以64歲憑電影《日照重慶》奪得年度男演員獎項。