張滿源遭劇組發聲明述五項騷擾行為　公開其認錯錄音直斥不誠實

香港演員張滿源，曾參演杜琪峯執導作品《PTU》及何爵天執導喜劇《死屍死時四十四》裡飾演「死屍」廣為觀眾熟悉。張滿源今年以演員身份與鮮浪潮《離合戲》拍攝團隊合作，7月9日在社交媒體上被劇組發聲明譴責，聲稱張滿源在未經同意情況下，在工作期間觸碰女化妝師手臂及大腿部位，並言語冒犯女方、令女方感到不安。及後張滿源於7月10日在個人社交媒體帳號發表聲明，詳盡解釋遭指控事件來龍去脈，並列出五點澄清；及至7月13日，網民於社交媒體群組內節錄一則錄音，內容為張滿源與劇組成員在事發當日對話，張在錄音中就事件道歉。今日（17日）《離合戲》化妝師及其親友、同事團隊向傳媒廣發《演員張滿源拍攝期間行為爭議 化妝師方回應與資料整合》，就事件進行澄清及詳細回應。

張滿源被指觸碰女化妝師手臂及大腿部位，發出個人聲明澄清後，合作拍攝團隊及該化妝師亦向傳媒廣發聲明進行澄清及詳細回應。（葉志明 攝）

張滿源曾在杜琪峯執導的《PTU》中飾演傳令員而入圍金像獎最佳新演員。（《PTU》劇照）

《離合戲》劇組化妝師及其親友同事團隊，聯絡《香港01》時表示：「因近日演員張滿源先生發表公開聲明後，有不少業內前輩及公眾質疑事件真偽，甚至在缺乏了解及證據下，單憑一則文字陳述，便對受影響的化妝師作出質疑與攻擊。這種風氣令我們感到非常遺憾與痛心。」期望提供完整聲明與資料整合，讓社會大眾聽見「一個在拍攝現場中經歷過不受歡迎行為的女性的聲音」。

化妝師及其親友同事團隊於聲明中，以六部分進行回應、簡介事件、重組五次騷擾行為過程、公開與張滿源對話完整錄音、反駁張滿源聲明及重組時間線。首先，化妝師及其親友於聲明中表示：「我們必須重申：張滿源先生的公開聲明,與現有錄音證據內容不符。部份內容亦與劇組人員的認知不符。」申述指有幸為自保而保留錄音，成為發聲的重要依據，並回應指張滿源聲明中具有失實內容：「聲明中提及的『一時失神、不記得有否接觸對方』、『不小心觸碰後立即舉高手配合對方要求』等描述，與實際錄音內容明顯不符。錄音中，張滿源先生曾清楚地道歉，承認『唔應該掂你』；整段過程中，並無出現所謂『即時舉高手』的情節，直至化妝師親自將其手移開，接觸才終止。」

《離合戲》團隊於聲明中，亦提供電影業內前輩留言截圖及引述網民留言，認為：「因為張滿源先生於行業多年，其人脈之廣令多位行業前輩無條件支持張滿源先生，並在網上抹黑化妝師及《離合戲》製作團隊。」憂慮當時人經歷在社會輿論下被否定，續指：「張滿源先生不只是誤導了我們，也誤導了每一位為他發聲、相信他聲明的人，傷害了一眾他身邊的人。」化妝師亦在聲明中發表回應，感謝外界就事件提供協助，並認為具有足夠理據爭取權利，並堅持兩項訴求：「希望張滿源經理人公司公開譴責張滿源；張滿源必須對其虛構聲明，侮辱女性以及影響劇組聲譽公開道歉。」

張滿源於喜劇《死屍死時四十四》裡飾演「死屍」，演出讓觀眾印象深刻。（《死屍死時四十四》電影劇照）

詳述張滿源五項騷擾行為

事件一，團隊指發生於拍攝日程第一日（5月18日）。化妝師認為，為張滿源補妝期間受到言語騷擾。當時化妝師向張表示：「塊面都唔係幾出油。」引述張「笑笑口」地回應指：「係呀，好dry㗎」令化妝師認為張語氣輕挑，感到詫異，與試妝期間斯文正經感覺不符，化妝師當時未作任何跟進行動。

事件二，團隊指發生於拍攝日程第二日（5月20日），申述指：「化妝師在替其他主演補妝時，感覺有手觸碰化妝師左手手臂內側兩下，化妝師感覺這身體接觸不禮貌及不必要，因看不到是誰，即時轉身後發現張滿源就在背後。」化妝師於事件後並未作出任何跟進行動，僅告知髮型師男友Joe。

事件三，團隊指發生於拍攝日程第三日（5月21日），申述指：「化妝師於工作車中替張滿源化手部受傷妝時，張滿源主動把左手背放在化妝師右腳大腿上，亦沒有縮手的意圖。直到化妝師移開張滿源的手到張的大腿上並告知張滿源『呢個位置適合啲。』其後有告知髮型師Joe，並由髮型師Joe代為補妝和避免替張滿源單獨補妝。」聲明亦表示車上另有工作人員為證，張滿源亦僅有手掌部份以紗布包紥、能夠活動自如，化妝師則覺得：「張滿源的行徑具侵略性騷擾」。

事件四，團隊指與事件三同日發生，申述指化妝師在事件三後，再受到張滿源言語騷擾：「化妝師於工作車中為張滿源的手心化血漿妝時，詢問張滿源『個血漿可能會整到你隻手，你介唔介意？』張滿源（笑笑口）『你幫我抹返咪得囉』。」化妝師於聲明中表示就此感到非常恐懼、無法回應，擔心張滿源會進一步意圖不軌，因此決定往後補妝過程會在工人員人陪同下進行。

事件五，團隊指與事件三四同日發生，申述指發生於化妝師、髮型師男友Joe與工作人員吸煙期間：「張滿源走到化妝師與工作人員中間，未經化妝師同意，捏着化妝師右手手臂，向後拉。化妝師認為當時右邊只有張滿源，認為是張滿源再次觸碰自己，感到煩厭，立刻與張滿源保持距離，主動站近髮型師。」當晚，化妝師則與髮型師聯絡導演，陳述五次事件過程。

《離合戲》劇組亦於最新聲明中，詳述張滿源五項騷擾行為。（張滿源IG圖片）

公開與張滿源對質完整錄音內容

《離合戲》團隊於聲明中，公開5月27日與張滿源對質完整錄音內容，過程長達30分鐘，指出：「男演員張滿源承認曾將手放置於化妝師之大腿上，並聲稱因失神而觸碰，亦承認其行為是於化妝師身上『Take advantage』。」聲明中，亦指張滿源個人聲明與錄音內容具有五點不符，包括反駁張滿源聲明中「唔小心掂到後即刻應對方要求舉高雙手」惟張滿源於聲明中指「我一放下去，對方就立即平靜地向我提出『遞高手臂』的要求，我即時毫無猶豫下遞高手臂以配合，讓她繼續化妝」。

團隊於聲明中亦認為張滿源在聲明中表示「我絕對沒有立心不良想要佔便宜」，與錄音內容承認「Take advantage」、承認內心有所邪念的言論具矛盾之處，團隊直斥：「張滿源並不是誠實的人，其聲明亦令化妝師以及拍攝團隊聲譽受損。」

聲明中亦指，張滿源於聲明中提及在一所學校門外等候拍攝時觸碰化妝師手臂，團隊澄清：「錄音入面未曾提及過此事件，我方聲明中亦未曾提及此行為。我方認為張滿源可能想透過在聲明中描述其他事件，營造出化妝師過度指控的形象，混淆公眾視聽。」最後，團隊亦澄清，張滿源在聲明中提及加入吸煙工作人員圈子期間觸碰到化妝師的內容失實，澄清指：「事實是張滿源走到化妝師及女演員中間，化妝師為男同事捲煙過程中，再次感覺到有人用手掐著化妝師的右手臂並向後拉了一下，化妝師當時來不及反應，心想一定是張滿源再次觸碰自己，因為只有張滿源在右手邊，只好用力維持原本捲煙的姿勢，捲煙後交給男同事，再過一會便向男同事提出離開再告知男同事當時的感受。」