阿龍︱鄭中基親手操刀為童星削髮　傅舜盈演活被欺凌女孩被大讚

《阿龍》定檔9月4日上映。鄭中基(Ronald)為了自編自導自演的新作《阿龍》不單止經歷一次艱辛的操肌旅程，還要跟飾演他女兒的小演員傅舜盈（盈盈）鬥戲，由香港鬥到泰國，短短兩個多月的拍攝，令這對拍檔戲內戲外建立了一份「父女情」。在泰國拍攝期間適逢父親節，盈盈還親手畫了一條領呔送給Ronald Daddy，非常有心思。現實生活中同樣是父親的他，在攝影機外看見盈盈演活被拐子擄走的一幕，十分感動，不禁讚嘆說：「年紀小小將角色演活過來，真的好戲。這個對手很厲害！」

鄭中基於《阿龍》與小演員傅舜盈（盈盈）鬥戲，由香港鬥到泰國，短短兩個多月的拍攝，令這對拍檔戲內戲外建立了一份「父女情」。（《阿龍》電影劇照）

在戲中飾演Ronald女兒的傅舜盈，曾在電影《五個小孩的校長》中，飾演嘉嘉一角，其真情流露的演技早被讚賞，今次與Ronald飾演父女，不單止有新的體驗，且為了角色和劇情所需，不惜忍痛將流了多年的長髮剪短，盡情將角色演繹。連導演胡耀輝也滿意自己找對了盈盈這出色小演員。

《阿龍》劇情中飾演鄭中基女兒的傅舜盈，曾在電影《五個小孩的校長》中，飾演嘉嘉（左二）一角。（《五個小孩的校長》劇照）

導演胡耀輝也滿意自己找對了盈盈這出色小演員。（《阿龍》電影花絮照）

鄭中基與胡耀輝同為《阿龍》的導演。（《阿龍》電影花絮照）

電影講述戲中鄭中基飾演的阿龍，與八歲的女兒（傅舜盈飾）在泰國旅行時，被當地人口販賣集團擄走後，阿龍不惜付出一切代價化身成雙手沾血的復仇者。

年紀小小的盈盈提及今次演出的感受，坦言看過劇本後，跟媽咪說很想演出這個角色，她認真的說：「我覺得這個角色好有挑戰性，有很多情緒上的演出；故事亦因為我而起，第一次同 Ronald哥哥見面已經好想和他合作，覺得他很平易近人，而且很幽默。而導演也很專業，不時友善的提點我如何演繹戲中的角色。」

鄭中基飾演的阿龍，與八歲的女兒（傅舜盈飾）在泰國旅行時，被當地人口販賣集團擄走後，阿龍不惜付出一切代價化身成雙手沾血的復仇者。（《阿龍》電影劇照）

鄭中基飾演的阿龍，與八歲的女兒（傅舜盈飾）在泰國旅行時，被當地人口販賣集團擄走後，阿龍不惜付出一切代價化身成雙手沾血的復仇者。（《阿龍》電影劇照）

鄭中基飾演的阿龍，與八歲的女兒（傅舜盈飾）在泰國旅行時，被當地人口販賣集團擄走後，阿龍不惜付出一切代價化身成雙手沾血的復仇者。（《阿龍》電影劇照）

在泰國拍攝過程中，盈盈嘗試了很多第一次，當中有苦有樂。她娓娓道來：「我第一次騎真馬。劇情講我同爸爸去泰國旅行，到動物園遊玩，騎馬好好玩，給我一個快樂的回憶。而最辛苦就是，我被壞人捉了，被困在鐵籠裏面，當時的氣氛很恐怖，我感到很害怕和辛苦；我真的很驚慌，拍完一兩次之後，我忍不住的哭了，而且哭了很久，因為那感覺太令我不安和驚慌，最後導演和Ronald哥哥安撫我，讓我平復過來之後才能繼續拍攝。」

傅舜盈於劇情中被綁架的情節，劇照畫面已相當嚇人。（《阿龍》電影劇照）

此外另一場被綁架的場面，同樣嚇怕了盈盈。她猶有餘悸的說：「其實那個場景不算恐怖，但環境卻有點骯髒，那些跟我同場演出的拐子佬好大隻，樣子又很嚇人。我當時也擔心在那種酷熱的天氣下，還要在悶熱的環境下開工，也擔心會中暑。」

傅舜盈於劇情中被綁架的情節，劇照畫面已相當嚇人。（《阿龍》電影劇照）

天氣酷熱、環境惡劣，還要面對凶神惡煞的拐子佬對手，盈盈終於體會到這次拍攝的艱辛，不過最令她最具挑戰的是，把自己的一把長髮狠狠的剪掉。她帶點捨不得的說：「其實我好鍾意個故事，我覺得叫父母關心小朋友，這個訊息很好；但導演要求我把頭髮剪短，我真的認真的考慮了好一陣子；因為我本身是喜歡長頭髮的，但知道個角色比較爽朗，如果頭髮剪短會更配合角色，原本我在電影中是長頭髮的，有一幕講我給一班同學欺凌，最後被迫將頭髮剪短，我記得Ronald Daddy親手把我頭髮剪短的一剎那，我都哭了出來；因為不捨得，但想到頭髮好快又會長回來，而且可以配合角色，所以很快便沒事了！剪短頭髮後，我也感覺很清爽，而且酷熱天氣的在泰國拍戲，短頭髮更適合。我這個新嘗試也不錯吧！」

鄭中基作為《阿龍》導演兼主演，親手為傅舜盈的短髮造型操刀削髮。（《阿龍》電影劇照）

鄭中基作為《阿龍》導演兼主演，親手為傅舜盈的短髮造型操刀削髮。（《阿龍》電影劇照）

而Ronald 也感恩遇到這個好對手。「我跟盈盈在現場拍攝時，覺得可以有更多互動的新感受，令我們這段父女情，來得更深、更濃，貼合劇情的發展。」