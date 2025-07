超人「鷹女」伊莎貝拉家中失火意外成演員　公開出櫃推動酷兒運動

DC超級英雄電影《超人》(Superman)由鬼才導演占士根(James Gunn)執導、型男David Corenswet接班成為最新一代超人,夥拍Rachel Brosnahan、Nicholas Hoult主演,超人作為元祖超級英雄,正式為DC重啟劇情宇宙打響重磅頭炮!《超人》劇情中有不少正反派超英登場,包括綠燈俠、鷹女及魔超人等,為正義聯盟等延續作品鋪路,戲中飾演鷹女的美國秘魯裔女演員伊莎貝拉莫塞(Isabela Merced)非常搶鏡,反叛嘴賤的角色性格贏得觀眾喜愛!

占士根執導新作《超人》,由David Corenswet、Rachel Brosnahan及Nicholas Hoult主演!(《超人》電影劇照)

《超人》有不少正反派超英登場,包括綠燈俠、鷹女及魔超人等,為正義聯盟等延續作品鋪路!(《超人》電影劇照)

飾演鷹女的美國秘魯裔女演員伊莎貝拉莫塞非常搶鏡,反叛嘴賤的角色性格贏得觀眾喜愛!(GettyImages)

塞家失火、焉知非福

現年24歲的伊莎貝拉莫塞於美國俄亥俄州出生,於美國路易斯安那州出生的父親為一位消防員、於秘魯出生的母親則為一位護士,因此伊莎貝拉以西班牙語為母語,直到小學時才正式學習英語,亦一度遇上學習障礙。伊莎貝拉莫塞萌生演戲興趣的原點非常有趣,事緣伊莎貝拉6歲時家中失火、父親正是當值並前來救火的消防員,母親為了讓年幼的伊莎貝拉從無家可歸的現實分散注意,因此鼓勵作為茱迪嘉蘭(Judy Garland)粉絲的她試鏡當地舞台劇《綠野仙蹤》,該表演讓伊莎貝拉得到一位百老滙音樂劇的監製注意,說服莫塞太太讓伊莎貝拉到紐約演出,因此她10歲便成為百老滙音樂劇演員。

伊莎貝拉莫塞因為家中失火,意外參與試鏡而成為演員。(GettyImages)

真人版Dora身材令人出戲

伊莎貝拉莫塞於百老滙參演音樂劇之餘,亦為《愛冒險的Dora》配音,及後伊莎貝拉進軍大銀幕,主演作品《變形金剛:終極戰士》(Transformers:The Last Knight)讓她舉世知名,而2019年真人版作品《愛探險的Dora:勇闖黃金迷城》(Dora and the Lost City of Gold)更讓她將Dora帶上大銀幕,然而她的身材曲線因為跑步時躍動,一度讓大家非常「出戲」!

伊莎貝拉莫塞於《變形金剛:終極戰士》飾演天才發明少女。(《變形金剛:終極戰士》電影劇照)

伊莎貝拉莫塞由為《愛冒險的Dora》配音,到參演真人版!(《愛探險的Dora:勇闖黃金迷城》電影劇照)

從Marvel跨界DC超級英雄宇宙

去年,Dora終於長大成人,先後主演《異形:羅穆盧斯》(Alien:Romulus)及Sony公司拍攝的Marvel超級英雄電影《蜘蛛夫人》(Madame Web),開始成熟的顏值得到觀眾注意。同時年紀輕輕的伊莎貝拉,亦已隨《超人》上映,正式由Marvel跨越至DC宇宙,相信鷹女一角將會成為DC超級英雄鐵腳成員之一!

伊莎貝拉莫塞曾主演《蜘蛛夫人》,年紀輕輕已經由Marvel跨界至DC超級英雄宇宙!(《蜘蛛夫人》電影劇照)

少數出櫃酷兒:幫助受環境所困的酷兒接受自己

伊莎貝拉莫塞在銀幕以外,亦是少數公開出櫃的酷兒演員,她曾公開表明自己「一生徹頭徹尾也是酷兒」,而且曾經與酷兒伴侶發展感情關係。對於美國酷兒運動,伊莎貝拉表示希望在流行文化酷兒群體中「盡自己所能」作推動,自己在天主教家庭成長的背景亦讓她希望「幫助因為環境所困而未能出櫃的酷兒,能夠公開出櫃、接受自己的酷兒身份及得到大家的接納。」

伊莎貝拉莫塞為荷里活少數公開出櫃的酷兒演員。(GettyImages)

