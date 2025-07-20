超人「鷹女」伊莎貝拉家中失火意外成演員　公開出櫃推動酷兒運動

DC超級英雄電影《超人》（Superman）由鬼才導演占士根（James Gunn）執導、型男David Corenswet接班成為最新一代超人，夥拍Rachel Brosnahan、Nicholas Hoult主演，超人作為元祖超級英雄，正式為DC重啟劇情宇宙打響重磅頭炮！《超人》劇情中有不少正反派超英登場，包括綠燈俠、鷹女及魔超人等，為正義聯盟等延續作品鋪路，戲中飾演鷹女的美國秘魯裔女演員伊莎貝拉莫塞（Isabela Merced）非常搶鏡，反叛嘴賤的角色性格贏得觀眾喜愛！

占士根執導新作《超人》，由David Corenswet、Rachel Brosnahan及Nicholas Hoult主演！（《超人》電影劇照）

《超人》有不少正反派超英登場，包括綠燈俠、鷹女及魔超人等，為正義聯盟等延續作品鋪路！（《超人》電影劇照）

飾演鷹女的美國秘魯裔女演員伊莎貝拉莫塞非常搶鏡，反叛嘴賤的角色性格贏得觀眾喜愛！（GettyImages）

飾演鷹女的美國秘魯裔女演員伊莎貝拉莫塞非常搶鏡，反叛嘴賤的角色性格贏得觀眾喜愛！（《超人》電影劇照）

塞家失火、焉知非福

現年24歲的伊莎貝拉莫塞於美國俄亥俄州出生，於美國路易斯安那州出生的父親為一位消防員、於秘魯出生的母親則為一位護士，因此伊莎貝拉以西班牙語為母語，直到小學時才正式學習英語，亦一度遇上學習障礙。伊莎貝拉莫塞萌生演戲興趣的原點非常有趣，事緣伊莎貝拉6歲時家中失火、父親正是當值並前來救火的消防員，母親為了讓年幼的伊莎貝拉從無家可歸的現實分散注意，因此鼓勵作為茱迪嘉蘭（Judy Garland）粉絲的她試鏡當地舞台劇《綠野仙蹤》，該表演讓伊莎貝拉得到一位百老滙音樂劇的監製注意，說服莫塞太太讓伊莎貝拉到紐約演出，因此她10歲便成為百老滙音樂劇演員。

伊莎貝拉莫塞因為家中失火，意外參與試鏡而成為演員。（GettyImages）

茱迪嘉蘭代表作品《綠野仙蹤》為世界影史經典作品之一。（Gettyimages）

真人版Dora身材令人出戲

伊莎貝拉莫塞於百老滙參演音樂劇之餘，亦為《愛冒險的Dora》配音，及後伊莎貝拉進軍大銀幕，主演作品《變形金剛：終極戰士》（Transformers：The Last Knight）讓她舉世知名，而2019年真人版作品《愛探險的Dora：勇闖黃金迷城》（Dora and the Lost City of Gold）更讓她將Dora帶上大銀幕，然而她的身材曲線因為跑步時躍動，一度讓大家非常「出戲」！

伊莎貝拉莫塞於《變形金剛：終極戰士》飾演天才發明少女。（《變形金剛：終極戰士》電影劇照）

伊莎貝拉莫塞於《變形金剛：終極戰士》飾演天才發明少女。（《變形金剛：終極戰士》電影花絮照）

伊莎貝拉莫塞由為《愛冒險的Dora》配音，到參演真人版！（《愛探險的Dora：勇闖黃金迷城》電影劇照）

伊莎貝拉莫塞主演真人版《愛探險的Dora：勇闖黃金迷城》期間，少女身材讓觀眾非常出戲！（《愛探險的Dora：勇闖黃金迷城》電影劇照）

從Marvel跨界DC超級英雄宇宙

去年，Dora終於長大成人，先後主演《異形：羅穆盧斯》（Alien：Romulus）及Sony公司拍攝的Marvel超級英雄電影《蜘蛛夫人》（Madame Web），開始成熟的顏值得到觀眾注意。同時年紀輕輕的伊莎貝拉，亦已隨《超人》上映，正式由Marvel跨越至DC宇宙，相信鷹女一角將會成為DC超級英雄鐵腳成員之一！

伊莎貝拉莫塞曾主演《蜘蛛夫人》，年紀輕輕已經由Marvel跨界至DC超級英雄宇宙！（《蜘蛛夫人》電影劇照）

伊莎貝拉莫塞曾主演《蜘蛛夫人》，年紀輕輕已經由Marvel跨界至DC超級英雄宇宙！（《蜘蛛夫人》電影劇照）

少數出櫃酷兒：幫助受環境所困的酷兒接受自己

伊莎貝拉莫塞在銀幕以外，亦是少數公開出櫃的酷兒演員，她曾公開表明自己「一生徹頭徹尾也是酷兒」，而且曾經與酷兒伴侶發展感情關係。對於美國酷兒運動，伊莎貝拉表示希望在流行文化酷兒群體中「盡自己所能」作推動，自己在天主教家庭成長的背景亦讓她希望「幫助因為環境所困而未能出櫃的酷兒，能夠公開出櫃、接受自己的酷兒身份及得到大家的接納。」

伊莎貝拉莫塞為荷里活少數公開出櫃的酷兒演員。（GettyImages）

伊莎貝拉莫塞為荷里活少數公開出櫃的酷兒演員。（GettyImages）

伊莎貝拉莫塞為荷里活少數公開出櫃的酷兒演員。（GettyImages）