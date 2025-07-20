奧德賽︱路蘭上映前1年突預售IMAX 70mm戲飛　黃牛最高已炒貴16倍

荷里活鬼才導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）於2023年憑作品《奧本海默》（Oppenheimer）橫掃全球，更於去年初的奧斯卡金像獎上贏得七項大獎，包括「最佳電影」、「最佳導演」及「最佳男主角」等大獎！而路蘭執導新作《奧德賽》（Odyssey）就與拍檔麥迪文（Matt Damon）、「蜘蛛仔」湯賀蘭（Tom Holland）、安妮夏瑟薇（Anne Hathaway）、Zendaya及羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）等巨星再度合作，陣容相當強大！

基斯杜化路蘭去年憑《奧本海默》橫掃奧斯卡。（GettyImages）

基斯杜化路蘭執導的《奧德賽》釋出首張先導劇照，由麥迪文飾演的男主角奧德修斯以一身希臘戰士裝束現身。（《奧德賽》電影先導劇照）

《奧德賽》火速拍攝完畢，更已定檔一年後於2026年7月16日上映，日前《奧德賽》IMAX 70mm特別版竟無預警限量公開發售，場次集中於明年7月17至19日周末期間，地點則僅限全球26間配備能夠播放IMAX 70mm格式的戲院。基斯杜化路蘭新作固然備受影迷期待，因此超過九成半戲票已經賣出，在上映前一年已收報150萬美元（約港幣1170萬元）票房。據指，每張《奧德賽》IMAX 70mm特別版戲票原價介乎$25至$28美元（約港幣$196至$219元），然而目前在拍賣網站上「黃牛」炒價已高達$300至$400美元（約港幣$2354至$3138元），最大炒價差額高達16倍！

美國洛杉磯荷里活著名地標TCL Chinese Theatre格魯曼中國劇院，為其中一間能夠播放IMAX 70mm菲林版電影的戲院。（GettyImages）

美國洛杉磯荷里活著名地標TCL Chinese Theatre格魯曼中國劇院，為其中一間能夠播放IMAX 70mm菲林版電影的戲院。（GettyImages）

《奧本海默》曾特製IMAX 70mm特別版放映

2023年《奧本海默》上映時，基斯杜化路蘭曾在數碼IMAX放映版以外，請製作團隊特意沖製菲林版IMAX 15/70放映格式，以超大畫幅菲林呈現最極致的觀映體驗。IMAX 15/70格式，代表每格放映菲林有15格齒孔、而長方形的菲林則邊長為70mm。相比香港當時放映的35mm菲林格式版，IMAX 15/70版本每格菲林比35mm大8.3倍，意味着畫面質素、色彩及對比度將會更佳，而15/70版換算為數碼的解像度則為16K，比最高質素的8K數碼攝影機及4K放映機更高。

《奧本海默》導演基斯杜化路蘭展示一般35mm放映菲林的尺寸。（影片截圖）

《奧本海默》導演基斯杜化路蘭展示IMAX 15/70放映菲林的尺寸。（影片截圖）

基斯杜化路蘭亦透過社交媒體，分享沖製完成的IMAX 70mm放映菲林，他在影片中表示片長3小時的《奧本海默》，70mm放映版的菲林長11英里（約17.7公里），重量達600磅！而路蘭亦於影片中展示一般放映使用的35mm菲林與是次特製的70mm菲林在尺寸上的差距。

基斯杜化路蘭展示《奧本海默》IMAX 15/70全片放映菲林，菲林長達11英里、重量達600磅。（影片截圖）

《奧本海默》IMAX 15/70版本，需要使用特定儀器才能放映。（影片截圖）

由於播放IMAX 15/70菲林版需要使用特定器材，該放映機並非一般IMAX影院擁有，據IMAX官方網站顯示，全球僅有30間IMAX影院擁有播放15/70版本的器材，其中有19間位於美國、6間位於加拿大、3間位於英國、澳洲與捷克亦各有1間，但亦意味着亞洲區路蘭迷無緣感受IMAX 15/70版本的極致體驗。然而IMAX 15/70版本雖然只能於超罕有的影院中播放，但成人票價平均為20美元（約港幣156元），相比香港觀賞IMAX電影平均價格更便宜！