舊年暑假搞乜鬼︱女神珍妮花洛芙域大崩壞　首映暴脹變啤梨唔認得

荷里活恐怖片《舊年暑假搞乜鬼》(I Know What You Did Last Summer)日前於香港正式上映,電影由珍妮花洛芙域(Jennifer Love Hewitt)、Jennifer Kaytin Robinson、Madelyn Cline及Chase Sui Wonders等主演,早前亦於美國正式舉行首映禮!而在《舊年暑假搞乜鬼》首映禮上,昔日荷里活女神珍妮花洛芙域罕有亮相,但就被發現顏值身材竟大崩壞,面容明顯腫脹暴肥、身材亦走樣膨脹幾個碼至啤梨狀,幾乎連多年影迷粉絲都難以認出!

《舊年暑假搞乜鬼》由珍妮花洛芙域主演,早前於美國正式舉行首映禮!(GettyImages)

《舊年暑假搞乜鬼》首映禮上,珍妮花洛芙域竟被發現顏值身材大崩壞,面容明顯腫脹暴肥、身材亦走樣膨脹幾個碼至啤梨狀!(GettyImages)

現年46歲的珍妮花洛芙域為昔日荷里活女神,全盛時期為千禧年前後,每年產量高達六、七部電影!珍妮花洛芙域曾主演真人版《加菲貓》(Garfield)系列、驚慄靈異長青電視劇《Ghost Whisperer》亦為她的代表作之一,當年珍妮花洛芙域瓜子臉、修長而玲瓏的身材迷倒萬千男粉絲,如今大走樣令不少粉絲大嘆可惜!

珍妮花洛芙域瓜子臉與修長玲瓏身材,一度迷倒萬千男影迷!(《加菲貓》電影劇照)

珍妮花洛芙域當年非常靚女!(《Ghost Whisperer》劇集劇照)

