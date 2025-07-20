舊年暑假搞乜鬼︱女神珍妮花洛芙域大崩壞　首映暴脹變啤梨唔認得

荷里活恐怖片《舊年暑假搞乜鬼》（I Know What You Did Last Summer）日前於香港正式上映，電影由珍妮花洛芙域（Jennifer Love Hewitt）、Jennifer Kaytin Robinson、Madelyn Cline及Chase Sui Wonders等主演，早前亦於美國正式舉行首映禮！而在《舊年暑假搞乜鬼》首映禮上，昔日荷里活女神珍妮花洛芙域罕有亮相，但就被發現顏值身材竟大崩壞，面容明顯腫脹暴肥、身材亦走樣膨脹幾個碼至啤梨狀，幾乎連多年影迷粉絲都難以認出！

《舊年暑假搞乜鬼》由珍妮花洛芙域主演，早前於美國正式舉行首映禮！（GettyImages）

《舊年暑假搞乜鬼》首映禮上，珍妮花洛芙域竟被發現顏值身材大崩壞，面容明顯腫脹暴肥、身材亦走樣膨脹幾個碼至啤梨狀！（GettyImages）

《舊年暑假搞乜鬼》首映禮上，珍妮花洛芙域竟被發現顏值身材大崩壞，面容明顯腫脹暴肥、身材亦走樣膨脹幾個碼至啤梨狀！（GettyImages）

《舊年暑假搞乜鬼》首映禮上，珍妮花洛芙域竟被發現顏值身材大崩壞，面容明顯腫脹暴肥、身材亦走樣膨脹幾個碼至啤梨狀！（GettyImages）

《舊年暑假搞乜鬼》首映禮上，珍妮花洛芙域竟被發現顏值身材大崩壞，面容明顯腫脹暴肥、身材亦走樣膨脹幾個碼至啤梨狀！（GettyImages）

《舊年暑假搞乜鬼》首映禮上，珍妮花洛芙域竟被發現顏值身材大崩壞，面容明顯腫脹暴肥、身材亦走樣膨脹幾個碼至啤梨狀！（GettyImages）

《舊年暑假搞乜鬼》首映禮上，珍妮花洛芙域竟被發現顏值身材大崩壞，面容明顯腫脹暴肥、身材亦走樣膨脹幾個碼至啤梨狀！（GettyImages）

現年46歲的珍妮花洛芙域為昔日荷里活女神，全盛時期為千禧年前後，每年產量高達六、七部電影！珍妮花洛芙域曾主演真人版《加菲貓》（Garfield）系列、驚慄靈異長青電視劇《Ghost Whisperer》亦為她的代表作之一，當年珍妮花洛芙域瓜子臉、修長而玲瓏的身材迷倒萬千男粉絲，如今大走樣令不少粉絲大嘆可惜！

珍妮花洛芙域瓜子臉與修長玲瓏身材，一度迷倒萬千男影迷！（《加菲貓》電影劇照）

珍妮花洛芙域瓜子臉與修長玲瓏身材，一度迷倒萬千男影迷！（《加菲貓》電影劇照）

珍妮花洛芙域當年非常靚女！（《Ghost Whisperer》劇集劇照）

珍妮花洛芙域當年非常靚女！（《Ghost Whisperer》劇集劇照）

珍妮花洛芙域當年非常靚女！（《Ghost Whisperer》劇集劇照）

珍妮花洛芙域當年非常靚女！（《Ghost Whisperer》劇集劇照）

珍妮花洛芙域當年非常靚女！（《Ghost Whisperer》劇集劇照）