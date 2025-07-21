溫碧霞第五本靚相集簽名會頻收驚喜　英皇經理人秘送蛋糕提早慶生

溫碧霞（Irene）前日（19日）為第五本靚相集《Irene Wan Life Style》現身書展舉行簽名會，吸引大批粉絲圍觀，逼爆現場。

溫碧霞為第五本靚相集《Irene Wan Life Style》現身書展舉行簽名會，吸引大批粉絲圍觀，逼爆現場。（資料圖片）

7月30日生日的Irene在簽名會上接連收到驚喜，首先英皇經理人Winnie（區穎兒）神秘送上生日蛋糕，為她預祝生日；出版商再接著宣布喜訊有兩位粉絲分別買了50本及12本影集，令她十分開心。而生日蛋糕留待晚飯與老公Kenny、兒子Xavier及助手一同分享，並預告今年生日留在香港與家人共度，難得在美國讀書的兒子剛巧回港，想珍惜與家人一齊的時光。

溫碧霞與老公Kenny、兒子Xavier一齊晚飯食生日蛋糕。（資料圖片）

Irene開心說：「事前完全不知情，多謝經理人及出版商送呢個生日驚喜。」Irene表示自己第一本寫真集也在書展推出，到現在推出到第五本，勾起她不少回憶，更看到一班從她20多歲便跟在場支持的粉絲，令她十分感動，而當日現場更發現多了不少年青人粉絲，尤其年青女粉絲增加不少。

溫碧霞於書展簽名會現場更發現多了不少年青人粉絲，尤其年青女粉絲增加不少。（資料圖片）

一向人靚心善的Irene，每次推出寫真靚相集，都會為趙曾學韞的「善學慈善基金」籌款，今次推出第五本靚相集《Irene Wan Life Style》也不例外，繼續以「善學慈善基金愛心大使」身份為「善學慈善基金」作慈善拍賣，籌得善款扣除開支後全數捐出，Irene希望每本寫真靚相集都充滿意義，既是送給粉絲們留念，又可做善事幫助有需要的人，盡一點綿力，每本售價港幣$198。

溫碧霞每次推出寫真靚相集，都會為趙曾學韞的「善學慈善基金」籌款，今次第五本靚相集《Irene Wan Life Style》亦繼續以「善學慈善基金愛心大使」身份為「善學慈善基金」作慈善拍賣，籌得善款扣除開支後全數捐出。（資料圖片）

Irene今次推出的《Irene Wan Life Style》靚相集與以往的相集截然不同，這次並未專程前往某個特定地點拍攝，而是將過去兩年她曾到訪意大利、西班牙、美國、泰國等地，把鏡頭下的Irene全紀錄在這本影集中。

《Irene Wan Life Style》靚相集並未專程前往某個特定地點拍攝，而是將過去兩年她曾到訪意大利、西班牙、美國、泰國等地，把鏡頭下的溫碧霞全紀錄在這本影集中。（資料圖片）

《Irene Wan Life Style》靚相集並未專程前往某個特定地點拍攝，而是將過去兩年她曾到訪意大利、西班牙、美國、泰國等地，把鏡頭下的溫碧霞全紀錄在這本影集中。（資料圖片）