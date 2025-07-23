威尼斯2025｜梁朝偉角逐影帝　演神經科學家︰花8個月時間睇書

《第82屆威尼斯影展》將於8月27日至9月6日舉行，而大會於昨日公布21部角逐最高榮譽金獅獎的候選名單，其中梁朝偉去年參與拍攝的歐洲電影《Silent Friend》順利入圍，意味住繼第80屆梁朝偉奪得终身成就獎後，今年再度亮相威尼斯爭奪男主角。

2023年，梁朝偉出席《第80屆威尼斯影展》，獲頒終身成就金獅獎。（視覺中國）

當時從李安手上奪過獎座。（視覺中國）

今次是梁朝偉首度拍攝歐洲電影《Silent Friend》，由匈牙利導演Ildikó Enyedi編劇及執導，故事背景設定在德國中世紀大學城馬爾堡的植物園裡，圍繞一棵樹講述三個互有關聯的故事，其中梁朝偉就飾演一名來自香港的知名神經科學家。

梁朝偉首度拍攝歐洲電影《Silent Friend》，由匈牙利導演Ildikó Enyedi編劇及執導，故事圍繞一棵樹講述三個互有關聯的故事。（網上圖片）

早在獲得威尼斯終身成就獎時，偉仔已向傳媒公布該次拍片計劃，他自言中港台的電影拍過不少，荷里活電影亦拍過，唯獨歐洲片未試過，加上看過導演的作品覺得非常優秀，而今次劇本由是為自己度身訂造，通過幾次Zoom對話後，覺得對方是個值得信任、有修養和謙虛的人，故答應合作。

當日梁朝偉凱旋而歸，都跟大家分享即將拍攝一部歐洲電影。（資料圖片）

而為了今次角色，偉仔開拍前已花8個月時間閱讀有關神經科的書籍。「因為角色講我是獲德國邀請去當地講學，基本知識你都需要有，所以點解今次會用8個月時間去準備角色，現在每日都會看書4至6個小時，有時看不明白都要向香港幾間大學的腦科專家請教。」

舒淇首次埶導的電影《女孩》，順利入圍威尼斯影展。(網上圖片)

而在公布的21部角逐最高榮譽金獅獎的候選名單中，舒淇首次擔任導演的作品《女孩》亦順利入圍，而亞洲電影方面，還有內地導演蔡尚君的《日掛中天》、《分手的決心》導演朴贊郁與孫藝珍產後首部韓片《無可奈何》等。而舒淇得悉入圍後公開感謝侯孝賢導演︰「沒有他，就沒有《女孩》。」又同時感謝老公馮德倫的支持。「感覺現在好像已經得獎了，因為入圍就是對《女孩》的肯定。」