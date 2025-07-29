溫碧霞專訪︱《火玫瑰》親自配襯海潮造型　私伙露肩裝盡出掀潮流

香港資深女演員溫碧霞，近日就出版新作《Irene Wan Life Style》為「善學慈善基金」籌款，接受《香港01》專訪回顧成長記憶與出道影壇歷程。溫碧霞憑《靚妹仔》出道電影圈外，在大銀幕留下足跡之餘，亦受曾勵珍賞識不時參演電視劇，其中於《火玫瑰》飾演海潮、《封神榜》飾演妲己，角色形象均令觀眾非常印象深刻。

溫碧霞早前接受《香港01》專訪回顧成長記憶與出道影壇歷程。（林志龍 攝）

《火玫瑰》親自配襯造型 盡出「私伙」露肩裝

由大銀幕跨進電視框，溫碧霞受訪期間坦言當時在電影演出上遇上瓶頸，因此在曾勵珍（珍姐）力邀演出下，便決定接演劇集代表作《火玫瑰》：「我覺得角色海潮與我非常相似，那份倔強、不顧天命的性格，一意孤行的任性一模一樣，矢志要做的事一定要達成！而且海潮同時是一位感情豐富的女生，個性獨立而富有個人思想，作為孤兒、母親遭害、復仇途中遇上真愛，她那份掙扎對我而言甚具發揮空間！」

溫碧霞坦言曾在電影演出上遇上瓶頸，因此在曾勵珍力邀下，決定接演劇集代表作《火玫瑰》。（林志龍 攝）

溫碧霞於《火玫瑰》劇集中，不時穿着露肩服裝登場，並因此成為她個人造型特色，更掀起一鼓爭相摸仿的潮流。溫碧霞談到劇集拍攝期間，透露原來海潮的服裝竟全部為個人「私伙」珍藏的服裝：「基本上海潮的角色造型，全部衣服都屬於我自己『私伙』，拍攝每一場戲前，我都會親自配搭戲服。其實（露肩裝）直至現在仍然非常流行，只是我較早期開始如此配搭，我開始帶動露肩潮流，大家爭相模仿下非常常見！」溫碧霞更笑言因為頭肩比例、身型纖細的緣故，若穿搭過於擁腫的服飾，或許不太合適，但亦笑指從沒點算過有多少套露肩服裝。

溫碧霞為演出《火玫瑰》海潮一角，親自配搭每集造型，更出盡私伙露肩衫！（《火玫瑰》劇集劇照）

溫碧霞為演出《火玫瑰》海潮一角，親自配搭每集造型，更出盡私伙露肩衫！（《火玫瑰》劇集劇照）

溫碧霞為演出《火玫瑰》海潮一角，親自配搭每集造型，更出盡私伙露肩衫！（《火玫瑰》劇集劇照）

溫碧霞為演出《火玫瑰》海潮一角，親自配搭每集造型，更出盡私伙露肩衫！（《火玫瑰》劇集劇照）

《封神榜》打造史上最美妲己 鄭子誠「美人啊！」經典對白常被取笑

2001年播出的劇集《封神榜》，為溫碧霞目前最後一部主演電視劇，亦在觀眾心目中留下永不磨滅、「史上最美妲己」的深刻印象！溫碧霞憶述當年受珍姐邀請接拍《封神榜》時，形容珍惜慧眼締造經典，珍姐當時早已強調：「我找不到誰適合演妲己，只有妳一個！」劇集播出後深入民心的程度，力證珍姐揀選溫碧霞的眼光。對於妲己一角，溫碧霞亦認為發揮空間甚廣：「妲己由一個非常單純的角色，因為狐狸上身演變成一位非常妖媚的女人，能夠讓我演繹最純情及最狂野的面貌，角色跨度極大！」

毫無疑問，溫碧霞必定為電視史上「最美妲己」。（《封神榜》劇集劇照）

毫無疑問，溫碧霞必定為電視史上「最美妲己」。（《封神榜》劇集劇照）

毫無疑問，溫碧霞必定為電視史上「最美妲己」。（《封神榜》劇集劇照）

毫無疑問，溫碧霞必定為電視史上「最美妲己」。（《封神榜》劇集劇照）

《封神榜》劇情中，溫碧霞與飾演紂王的鄭子誠對手戲份最多，不少角色對白至今仍膾炙人口，溫碧霞笑言：「當時與鄭子誠拍攝非常好笑，每次他高呼『美人啊！美人啊！』都會被我們取笑！」亦笑言當年在後宮上演酒池肉林的情節，將鄭子誠推進水池中，妲己的氣勢與紂王的可憐相映成趣。

溫碧霞笑言拍攝《封神榜》期間，鄭子誠演繹經典對白「美人啊！」最常被大家取笑！（林志龍 攝）

鄭子誠演繹經典對白「美人啊！」在拍攝時常被大家取笑！（《封神榜》劇集劇照）

鄭子誠演繹經典對白「美人啊！」在拍攝時常被大家取笑！（《封神榜》劇集劇照）

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溫碧霞專訪

場地提供：Gloucester Art Club

化妝：Kone