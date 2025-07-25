黑太陽731｜重映場次火速爆滿　幕後揭疑用真屍體混合拍攝

1988年香港電影實行三級制，年滿18歲人士才可觀看三級影片，而《黑太陽731》就首部列為三級的影片，更被喻為「史上最血腥變態的港產片」。日前，影藝院線宣布會在今年7月31日舉行一場重映，結果坊間反應極大，門票火速售罄，今日再加推8月2日一場。到底這部37年前的作品，如何至今仍令人趨之若鶩，要入戲院一窺全豹？



《黑太陽731》原定只上映一場，但由於反應熱烈，再加開8月2日一場。（網上圖片）

電影《黑太陽731》講述第二次世界大戰期間，日軍強迫戰俘進行各種變態人體實驗，以研究細菌武器挽救戰事劣勢。戲中以當時有限的特技手法，呈現多場重口味的血腥場面，當中以活體切割、老鼠群咬死貓及急凍斷手等情節最令人印象深刻。由於當年沒有CG，畫面逼真程度有令人懷疑是否假戲真做。而多年後，當年在戲中擔任副導演陳洪海憶述，原來拍攝過程相當不人道，其中最具爭議是拍攝老鼠食貓一幕。

這一幕貓與老鼠互咬的場口，最後貓與老鼠都被殺死。（影片截圖）

事隔多年，當年在《黑太陽731》擔任副導演的內地演員陳洪海，曾經憶述當年籌備拍攝的恐怖場面。話說戲中有一幕要呈現「老鼠咬死貓」，導演牟敦芾便要求劇組活捉過萬隻老鼠作拍攝之用，於是陳洪海在拍攝地黑龍江，以每隻8毫子人民幣向民眾收購，最終於十多日內成功收集過萬隻老鼠。

（《黑太陽731》影片截圖）

雖然集齊過萬隻老鼠，但由於拍攝時，黑龍江天氣寒冷，一眾老鼠都窩在一起不願動，於是陳洪海向牟敦芾提議在地板鋪鐵絲網並放電，令老鼠起勢咁跳躍，同時又放電去刺激貓去主動咬老鼠，所以銀幕上所見的血肉畫面是真的。而拍攝完更有指將貓殺死，並將染紅的蜂蜜淋在貓屍上，讓老鼠群中主動去舔蜜糖，拍出老鼠咬死貓的震撼畫面。不過拍攝後的老鼠亦不得好死，據陳洪海透露，當時以固體汽油塗在每隻老鼠身上，再點火活活燒死，場面恐怖。

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而另一據爭議的是《黑太陽731》中，一名姓林的製片經理，曾接受香港媒體訪問，表示當年確動用了真屍體拍攝。林先生指出當年起初是建議用道具及塑膠拍攝，但導演反對，希望簡單直接逼真一點，於是林先生想盡辦法，最終想到去附近的大學醫科實驗室搵屍體殘肢拍攝。

雖然拍出來的畫面恐怖，但林先生表示拍攝現場更恐怖。「你睇戲係覺得個人隻手啲皮肉撕開，我哋喺現場係見到屍體嘅手腳刴咗落嚟，安喺真人嗰度。」現場工作人員要戴口罩，出入片場都要消毒，可幻想現場環境之惡劣。