威尼斯2025｜天下一泰片入圍競逐　《戀愛病發》鬼才導演新作亮相

One Cool Connect 首次聯同泰國電影巨頭 GDH 以及 泰國頂尖製作團隊 JAI Studio 攜手呈獻，鬼才導演 Nawapol Thamrongrattanarit 執導的最新力作 《Human Resource》榮幸入選第82屆威尼斯影展地平線競賽單元。

鬼才導演 Nawapol Thamrongrattanarit 執導的最新力作 《Human Resource》榮幸入選第82屆威尼斯影展地平線競賽單元。(網上圖片)

鬼才導演 Nawapol Thamrongrattanarit的作品，對香港影迷而言都不會感陌生，當以愛情主題見稱，包括《戀愛病發》、《無痛斷捨離》，而輕鬆搞笑的《神速特攻隊》也見導演多元一面。今次《Human Resource》便深入探討了生命的抉擇與人性的複雜：故事的主角 Fren，一位在職場上洞悉人心的人力資源專業人士，卻在自己的人生中面臨最煎熬的考驗。

鬼才導演 Nawapol Thamrongrattanarit的作品，對香港影迷而言都不會感陌生，當以愛情主題見稱，包括《戀愛病發》、《無痛斷捨離》。（IMdb）

在她發現自己懷孕一個月時，Fren由一開始對腹中胎兒有著最真摯的愛，到慢慢思考將一個新生命帶到這個紛繁複雜、充滿挑戰的世界，究竟是愛還是害？泰國墮胎合法的三個月期限，成了她內心掙扎的倒數計時！

《戀愛病發》為不少香港影迷，認識了鬼才導演 Nawapol Thamrongrattanarit 。（《戀愛病發》劇照）

更令人動容的是，Fren 在日復一日的面試中，接觸到無數年輕人對未來的憧憬與不安。這些關於夢想、現實與掙扎的例子，不僅是她工作的一部分，更像一面面鏡子，映照著她自己的困境與選擇。她從別人的故事中，窺見了生命的重量與無限可能，而這一切，都將引導她走向人生的關鍵路口。