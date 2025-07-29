阿凡達：火與燼︱視覺效果令人目定口呆　灰燼族新族人首度出場

鐵定於2025年聖誕節上畫的史詩級科幻神作《阿凡達》（Avatar）系列第3集《阿凡達：火與燼》（Avatar : Fire And Ash）預告片引來網上熱議，網民指視覺效果升級，令觀眾目定口呆，認為是2025 年最強大片，將為導演占士金馬倫（James Cameron）帶來數以 10 億美元計的票房收入。

占士金馬倫新作《阿凡達：火與燼》鐵定於2025年聖誕檔期上映。（《阿凡達：火與燼》電影劇照）

占士金馬倫新作《阿凡達：火與燼》鐵定於2025年聖誕檔期上映。（《阿凡達：火與燼》電影劇照）

占士金馬倫與金像級製作團隊一直致力鑽研頂尖視覺特技，《阿凡達：火與燼》中再次把業界天花板推高再推高，視覺特技又再超越前作登上全新高峰。第3集由原班人馬再度上陣，包括大家熟悉又喜愛的兩位主角森禾霍頓 (Sam Worthington) 和素兒莎丹娜 (Zoe Saldaña) ，以及金像影后琦溫斯莉 (Kate Winslet) 和金像提名影后薛歌妮韋花 (Sigourney Weaver) ，延續星光熠熠最強戲勢！

《阿凡達：火與燼》視覺特技又再超越前作登上全新高峰，第3集亦繼續由原班人馬上演！（《阿凡達：火與燼》電影劇照）

《阿凡達：火與燼》視覺特技又再超越前作登上全新高峰，第3集亦繼續由原班人馬上演！（《阿凡達：火與燼》電影劇照）

《阿凡達：火與燼》視覺特技又再超越前作登上全新高峰，第3集亦繼續由原班人馬上演！（《阿凡達：火與燼》電影劇照）

《阿凡達：火與燼》視覺特技又再超越前作登上全新高峰，第3集亦繼續由原班人馬上演！（《阿凡達：火與燼》電影劇照）

《阿凡達：火與燼》視覺特技又再超越前作登上全新高峰，第3集亦繼續由原班人馬上演！（《阿凡達：火與燼》電影劇照）

全新的一場歷險一定更加壯觀刺激引人入勝，為觀眾帶來更超凡的視覺震撼，最矚目是新族人首度出場，包括納美人部族「灰燼族」(Ash People) 和在空中旅行的游牧民族，還有令人驚嘆的新生物。《阿凡達：火與燼》將於 12 月 18 日香港搶先美國上映，全球將以 IMAX 3D、Dolby Cinema 3D、RealD 3D、Cinemark XD、4DX、ScreenX 放映，IMAX 超巨大銀幕絕對會為觀眾的觀影體驗全面昇華！

納美人部族「灰燼族」首度於預告片中登場！（《阿凡達：火與燼》電影劇照）

納美人部族「灰燼族」首度於預告片中登場！（《阿凡達：火與燼》電影劇照）

【故事大綱】

全球史上最賣座電影 NO.1， 殿堂級金像大導演占士金馬倫再創史詩級神作超凡震撼，顛覆你所認識的潘多拉星球，開創宇宙歷險新篇章！《阿凡達：火與燼》帶領觀眾重回潘多拉星球，探索更多前所未見的地區、生物與部族，跟隨海軍陸戰隊出身的 Na’vi 首領積舒利（森禾霍頓 飾）、戰士妮蒂莉（素兒蘇丹娜 飾）及家人，一同踏上全新的奇幻刺激歷險。遇上首度出場的納美人部族「灰燼族」和利用熱汽球飛行的空中游牧民族，為觀眾帶來全面昇華的觀影體驗！《阿凡達：火與燼》 2025 年 12 月 18 日壓軸震撼獻映。

《阿凡達：火與燼》帶領觀眾重回潘多拉星球，探索更多前所未見的地區、生物與部族。（《阿凡達：火與燼》電影劇照）

《阿凡達：火與燼》帶領觀眾重回潘多拉星球，探索更多前所未見的地區、生物與部族。（《阿凡達：火與燼》電影劇照）