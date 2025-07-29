尊尼特普化身瘋狂科學家漫畫男主角　造型竟撞樣名作魔街理髮師

荷里活巨星尊尼特普（Johnny Depp）去年復出影壇後，於幕前幕後雙棲發展，日前更宣布與電影大師列尼史葛（Ridley Scott）合作，參與創作一部名為《海德》（Hyde）的圖像小說作品，並以自己的容貌作為男主角海德的藍本。早前公布的《海德》槪念畫中，尊尼特普被漫畫化成為海德，造型中及肩灰白長髮與蒼白面孔，令不少影迷粉絲發覺撞樣尊尼特普與添布頓合作的名作《魔街理髮師》（Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street），槪念畫亦因此被瘋傳。

尊尼特普復出影壇後，於幕前幕後雙棲發展。（Getty Images）

尊尼特普與列尼史葛合作，漫畫化成為圖像小說《海德》男主角！（《海德》小說槪念畫）

尊尼特普於《海德》漫畫化造型，被認為撞樣自己與添布頓合作的恐怖電影《魔街理髮師》的造型。（《魔街理髮師》電影劇照）

尊尼特普今日（29日）於社交媒體分享一段預告片，為圖像小說預告在今年萬聖節出版作宣傳，影片在列尼史葛與尊尼特普合作打造下，製作水準達電影級數，尊尼特普「瘋狂科學家」造型亦非常精巧，令外媒估計《海德》在出版後，或將火速被拍攝成電影或電視劇，令不少影迷期待尊尼特普再次回歸演戲！

尊尼特普於社交媒體分享《海德》預告片，與列尼史葛合作下單單預告已達電影級數！（尊尼特普IG影片截圖）

尊尼特普於社交媒體分享《海德》預告片，與列尼史葛合作下單單預告已達電影級數！（尊尼特普IG影片截圖）

尊尼特普於社交媒體分享《海德》預告片，與列尼史葛合作下單單預告已達電影級數！（尊尼特普IG影片截圖）

尊尼特普於社交媒體分享《海德》預告片，與列尼史葛合作下單單預告已達電影級數！（尊尼特普IG影片截圖）

尊尼特普於社交媒體分享《海德》預告片，與列尼史葛合作下單單預告已達電影級數！（尊尼特普IG影片截圖）

尊尼特普於社交媒體分享《海德》預告片，與列尼史葛合作下單單預告已達電影級數！（尊尼特普IG影片截圖）

尊尼特普於社交媒體分享《海德》預告片，與列尼史葛合作下單單預告已達電影級數！（尊尼特普IG影片截圖）

海德先生的故事源自英國文學家Robert Louis Stevenson的小說《Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde》，故事講述Dr Jekyll飲用自己調製的藥水後，分裂出性情大異、邪惡的海德先生人格，「Jekyll and Hyde」更一度成為心理學界「雙重人格」的代名詞！海德亦不下一次被搬上大銀幕，其中於辛康納利（Sean Connery）主演電影《奇幻兵團LXG》（The League of Extraordinary Gentlemen）劇情內，瘋狂科學家Dr Jekyll利用藥水變身成暴力傾向的海德，情形似足Marvel超級英雄變形俠醫的變身過程！

辛康納利曾主演電影《奇幻兵團LXG》。（《奇幻兵團LXG》電影劇照）

海德不下一次被搬上大銀幕，於《奇幻兵團LXG》劇情內，瘋狂科學家Dr Jekyll變身海德前後，極似變形俠醫！（《奇幻兵團LXG》電影劇照）