尊尼特普化身瘋狂科學家漫畫男主角　造型竟撞樣名作魔街理髮師

荷里活巨星尊尼特普(Johnny Depp)去年復出影壇後,於幕前幕後雙棲發展,日前更宣布與電影大師列尼史葛(Ridley Scott)合作,參與創作一部名為《海德》(Hyde)的圖像小說作品,並以自己的容貌作為男主角海德的藍本。早前公布的《海德》槪念畫中,尊尼特普被漫畫化成為海德,造型中及肩灰白長髮與蒼白面孔,令不少影迷粉絲發覺撞樣尊尼特普與添布頓合作的名作《魔街理髮師》(Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street),槪念畫亦因此被瘋傳。

尊尼特普復出影壇後,於幕前幕後雙棲發展。(Getty Images)

尊尼特普與列尼史葛合作,漫畫化成為圖像小說《海德》男主角!(《海德》小說槪念畫)

尊尼特普於《海德》漫畫化造型,被認為撞樣自己與添布頓合作的恐怖電影《魔街理髮師》的造型。(《魔街理髮師》電影劇照)

尊尼特普今日(29日)於社交媒體分享一段預告片,為圖像小說預告在今年萬聖節出版作宣傳,影片在列尼史葛與尊尼特普合作打造下,製作水準達電影級數,尊尼特普「瘋狂科學家」造型亦非常精巧,令外媒估計《海德》在出版後,或將火速被拍攝成電影或電視劇,令不少影迷期待尊尼特普再次回歸演戲!

尊尼特普於社交媒體分享《海德》預告片,與列尼史葛合作下單單預告已達電影級數!(尊尼特普IG影片截圖)

海德先生的故事源自英國文學家Robert Louis Stevenson的小說《Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde》,故事講述Dr Jekyll飲用自己調製的藥水後,分裂出性情大異、邪惡的海德先生人格,「Jekyll and Hyde」更一度成為心理學界「雙重人格」的代名詞!海德亦不下一次被搬上大銀幕,其中於辛康納利(Sean Connery)主演電影《奇幻兵團LXG》(The League of Extraordinary Gentlemen)劇情內,瘋狂科學家Dr Jekyll利用藥水變身成暴力傾向的海德,情形似足Marvel超級英雄變形俠醫的變身過程!

辛康納利曾主演電影《奇幻兵團LXG》。(《奇幻兵團LXG》電影劇照)

海德不下一次被搬上大銀幕,於《奇幻兵團LXG》劇情內,瘋狂科學家Dr Jekyll變身海德前後,極似變形俠醫!(《奇幻兵團LXG》電影劇照)