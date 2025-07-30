《武替道》日本上畫首周票房過千萬　監製陳羅超︰起初無人問津

由梁冠堯及梁冠舜兩兄弟聯合執導，劉俊謙、董瑋（Dee哥）、伍允龍、蔡思韵（Ceci)主演的電影《武替道》，去年在香港上映掀起不少話題，票房亦大破900萬。乘著《九龍城寨之圍城》之勢，電影於上周五（25/7）在日本全國上映。經過首周末後，票房已衝破1000萬日圓（約53萬港元），成績理想。《武替道》監製陳羅超（Angus）接受《香港01》訪問時表示︰「雖然票房成績不算驕人，但最開心是挽回日本觀眾對香港小成本製作電影的興趣。」

電影《武替道》於上周五日本全國上映，票房成績不俗。（網頁截圖）

電影《武替道》在上星期五（25/7）全日本上映，根據網上資料顯示，電影在全日本29個地區均有戲院上映，雖然部分戲院只得零星場次，但經過25至27四日上映後，票房數字已超過1000萬日圓（約53萬港元），換言之每場的入座率都相當不俗。

畫面顯示藍色的地區，就是《武替道》在日本全國有上映的地區。（網頁截圖）

監製陳羅超︰讓香港電影慢慢打番日本市場

《香港01》致電《武替道》的監製陳羅超先生，他坦言電影能夠在日本上映，全因《九龍城寨之圍城》的熱潮。「套戲本身都打算到日本發行，但起初無人問津。始終套戲屬於『首部劇情電影計劃』，製作費只有800萬，以動作片而言相當緊絀，所以全片的動作場面只分佈在頭中尾，對發行商而言興趣不大。直至《九龍城寨之圍城》掀起熱潮，日本觀眾對劉俊謙、伍允龍都有一定認識，促成電影可順利在日本上畫。」

監製陳羅超表示︰「套戲本身都打算到日本發行，但起初無人問津。直至《九龍城寨之圍城》掀起熱潮，日本觀眾對劉俊謙、伍允龍都有一定認識，促成電影可順利在日本上畫。」（資料圖片）

據陳羅超講，今次的日本發行商向來對香港動作片情有獨鍾，由昔日的大製作到《殺破狼》都有參與發行，不排除是有一份情意結。「雖然票房成績不算驕人，但最開心是挽回日本觀眾對香港小成本製作電影的興趣。事實上自《九龍城寨之圍城》後，《焚城》與《年少日記》都分別在日本上映，好讓香港電影慢慢打番日本市場。」

電影在日本上畫首周，票房破1000萬日圓。（《武替道》日本海報）

苦戰《鬼滅之刃》

就目前票房走勢，身為監製的陳羅超，當然想《武替道》愈映愈烈，可以不斷加場次，最終挑戰過億日圓的票房，但理性告知，該片正面對極大挑戰。「《鬼滅之刃》（《鬼滅之刃劇場版無限城篇》）在當地已經上映（18/7），在商言商戲院當然會撥多些場次予《鬼滅》，現在最緊要是守住場次，繼續放映打持久戰。」問到可會攜同導演及演員到當地謝票宣傳？陳羅超都坦言要待票房有更佳表現再作打算，而且團隊早在去年10月的《東京國際電影節》已有到當地亮相宣傳，暫未有計劃。

《武替道》在日本都有向買飛的觀眾派發角色劇照卡。（網上圖片）

雖然未能親身到當地，但宣傳工作仍可加碼，包括向購票觀眾送上劇照紀念卡，成效相當不俗。而兩位演員劉俊謙及伍允龍，亦紛紛拍片宣傳，伍允龍更在短片中露兩手，轉身飛踢，仲加多句日文「見てね」，意思是叫人快啲入場睇，希望觀眾多多支持。

伍允龍在宣傳短片講了句日文「見てね」，意思是叫人快啲入場睇。（影片截圖）

伍允龍在宣傳短片中露兩手，來個轉身飛踢。（影片截圖）