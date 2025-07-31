余香凝首擔任國際電影節評審　嘆責任重大：人哋得獎決定權喺你手

金像獎影后余香凝（Jennifer）早前獲邀擔任第8屆馬來西亞國際電影節評審之一，對於首次擔任電影節評審，Jennifer深感非常榮幸，作為初哥，她表示做評審責任重大，但從評審中學習到不同國家地方的電影文化更重要。

金像獎影后余香凝（Jennifer）早前獲邀擔任第8屆馬來西亞國際電影節評審之一。

作為評審，Jennifer最開心可以與世界各地熱愛電影的人士聚首討論，亦遇見很多出色演員，此行令她獲益良多，Jennifer更表示在決賽前一口氣看了9部電影，當中8部電影屬外語片，她謂：「今次見識到世界各地不同文化，佢哋透過電影表達想表達嘅事，好多都係我以前未必可以太深入了解到嘅角度，真係大開眼界，亦好欣賞佢哋嘅製作。」雖然身為評審，但Jennifer認為自己是以學習心態去做今次評審，一邊吸收各地的「精華」，一邊做評審選出獎項。

Jennifer更表示在決賽前一口氣看了9部電影，當中8部電影屬外語片，直言大開眼界。

曾演出不少電影作品的Jennifer，過往亦以競逐者身份角逐過不少獎項，擔任評審是否心情輕鬆得多？Jennifer表示：「絕對唔會輕鬆，因為責任好大，人哋得唔得到獎決定權就喺你手，今次評審團有好多專業人士，尤其評審團主席係奧斯卡級導演，帶領我哋經過多番討論選出獎項，雖然過程大家意見會有不同，但經過討論後，大家最終都會決定到個獎項，其實都唔係輕鬆，係緊張，要好審慎去選擇，亦要好好分析每套戲背後嘅意思，同埋每位演員背後嘅努力。」Jennifer恭喜一眾得獎者，亦特別恭喜狄龍大哥榮獲終身成就獎。

被問擔任評審是否心情輕鬆得多，Jennifer表示：「絕對唔會輕鬆，因為責任好大，人哋得唔得到獎決定權就喺你手，今次評審團有好多專業人士，尤其評審團主席係奧斯卡級導演，帶領我哋經過多番討論選出獎項。

Jennifer：「雖然過程大家意見會有不同，但經過討論後，大家最終都會決定到個獎項，其實都唔係輕鬆，係緊張，要好審慎去選擇，亦要好好分析每套戲背後嘅意思，同埋每位演員背後嘅努力。」

Jennifer恭喜一眾得獎者，亦特別恭喜狄龍大哥榮獲終身成就獎。

活動上，Jennifer透露最欣賞的是評審之一、來自印尼的男演員Reza Rahadian，「佢從影20幾年，非常專業，佢除咗係演員，最近仲挑戰做導演，非常厲害，我都想向佢學習，可以喺演員以外嘅崗位發揮到。」今次馬國之行因為要專注工作而未有帶小朋友同行，她說：「因為做評審需要好專注，頭兩日都喺房做功課，日日都做嘢，所以冇帶小朋友。不過就有順道探望廖子妤媽咪，同埋同香港電影人游學修、陳小娟行咗次夜巿，食咗少少當地美食。」

Jennifer透露最欣賞的是評審之一、來自印尼的男演員Reza Rahadian，「佢從影20幾年，非常專業，佢除咗係演員，最近仲挑戰做導演，非常厲害，我都想向佢學習，可以喺演員以外嘅崗位發揮到。」