優獸大都會2︱朱迪阿力拍檔睇心理醫生　慢動作樹懶、教父鼠回歸

迪士尼超人氣動畫《優獸大都會2》發佈全新預告片及海報，掀起香港影迷熱切期待，紛紛在社交媒體上表達對正義兔仔女警朱迪與狐狸古惑仔阿力的回歸無比興奮，這對經典搭檔再度攜手破案的期待度爆燈。《優獸大都會2》將於11月27日上映，同大家爆笑歷險！

觀眾對《優獸大都會2》正義兔仔女警朱迪與狐狸古惑仔阿力回歸無比興奮！（《優獸大都會2》電影劇照）

2016年首集《優獸大都會》席捲全球，票房高達10.3億美元，勇奪奧斯卡及金球獎最佳動畫殊榮，其後推出的《優獸大都會+》動畫劇集在Disney+熱播，更有上海迪士尼樂園全新開設的《優獸大都會》主題園區，足見電影在全球的影響力。影迷苦等多年，終於迎來《優獸大都會2》，由首集聯合導演兼編劇謝利布殊（Jared Bush）領軍，聯同金像級原班人馬，包括》電影劇照）（亦會回歸。第在第二集、黑幫教父北極尖鼠，以及人氣羚羊紅星嘉西BB（國際樂壇天后Shakira 配音），以全新造型、全新歌曲及全新舞步閃亮回歸，準備帶領觀眾重返這個由大大小小動物話事的奇幻大都會！

黑幫教父北極尖鼠將會在第二集回歸。（《優獸大都會》電影劇照）

第19名／《優獸大都會》（2016）

全新預告片中，朱迪與阿力在破解優獸市史上最大案件後，拍檔關係卻出現裂痕，警長下令他們參加「拍檔危機處理」，由短尾矮袋鼠治療師試圖為二人修補關係，搞笑地剖析朱迪的「過度主導」與阿力的「情感疏離」，引發連串爆笑互動。然而，一條神秘的蛇Gary的出現，將優獸市推向危機邊緣，迫使這對夢幻組合再度聯手，揭發一場驚天陰謀，接受一個成敗攸關的任務令他們受到前所未有的考驗!

朱迪與阿力做拍檔竟要見治療師？（《優獸大都會》電影劇照）

全新角色陣容 掀起「優獸化」狂熱

今集最大驚喜之一是由《奇異女俠玩救宇宙》金像得主關繼威聲演的神秘大奸角——Gary De’Snake，其登場令優獸市翻天覆地，挑戰朱迪與阿力的破案智慧。此外，新角色陣容星光熠熠，包括河狸Nibbles、短尾矮袋鼠治療師Fuzzby、熱愛紋身的河馬、以及海獅水管工人等全新爬蟲類及半水棲動物角色，為故事增添無限搞笑與新鮮感。導演謝利布殊表示：「能與首集的優秀角色重聚，同時加入如此出色的全新陣容，實在令人興奮。我們迫不及待想讓觀眾體驗這場前所未有的冒險！」

首次有蛇出現在《優獸大都會》的城市之中，引起所有動物市民恐慌。（《優獸大都會2》預告截圖）

升級視覺效果 打造更繽紛動物城

《優獸大都會2》將優獸市全面「優獸化」，視覺效果全面升級，從細膩的城市天際到角色的流暢動作，呈現出更悅目的視覺盛宴，從繁忙的街道到壯麗的瀑布，每個場景都充滿心思，完美展現優獸市的多元與活力，全新角色、升級視覺效果，玩得更大去得更盡，將為觀眾帶來一場爆笑又感動的冒險旅程。