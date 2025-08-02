731︱疑撤檔押後上映　《黑太陽731》37年翻播不斷奉為Cult片經典

內地二戰抗日電影《731》，由趙林山執導，姜武、孫茜、馮文娟、溫碧霞等主演，早於2021年開鏡拍攝，更曾有傳由張家輝主演，據指電影原定於今年7月31日在內地公映，卻未有如期在院線上映，日期則改為「待定」。《731》劇情圍繞二戰期間，日軍秘密軍事醫療731部隊在中國東北部進行人體實驗、部署細菌戰過程的暴行。



《731》電影疑似撤檔下，引起不少內地觀眾網民討論，並猜測電影或因畫面內容過度暴力血腥有關。亦有傳媒引述指，日本電視台TBS報道電影延遲上映，為避免激化仇日情緒、令中日關係惡化有關。另有消息指，電影或將押後至9月3日抗戰80周年大閱兵典禮後上映。

內地二戰抗日電影《731》，由趙林山執導，姜武、孫茜、馮文娟、溫碧霞等主演，原定於今年7月31日在內地公映。（《731》電影官方微博圖片）

電影《731》於去年底舉行的「第37屆中國金雞百花電影節」，首度在開幕典禮上播放推介影片，亦以「別回頭，向前有，有人間煙火；別忘記，來時路，有國仇家恨」為宣傳語，當時導演趙林山亦攜同歷史顧問金成民、總製片人張望及一眾主演亮相開幕禮。及後在今年4月舉行的「第20屆中國電影華表獎」，劇組團隊亦亮相頒獎禮紅地氈進行宣傳；6月中亦發布先導預告片，觀看次數至今達78萬次；在6月底舉辦的「上海國際電影節」巡禮活動之一「2025年中國影視之夜」年度推薦上亦全團出席宣傳。《731》電影官方社交媒體最後一次宣傳，則為上月初「七七事變」88周年中，發布「山河雖無恙，吾輩當自強，真相不能忘！」的帖文。

《731》劇組在導演趙林山、演員姜武及孫茜為首出席多次公開典禮宣傳。（《731》電影官方微博圖片）

《731》劇組在導演趙林山、演員姜武及孫茜為首出席多次公開典禮宣傳。（《731》電影官方微博圖片）

《731》未能如期上映，然而由已故導演牟敦芾於1988年執導的香港電影《黑太陽731》則為經典Cult片，上映37年後仍不斷被影迷翻看，日前（31日）更於影藝戲院舉行一場重映，門票亦火速售罊。《黑太陽731》劇情講述日軍在中國哈爾濱設立研究細菌武器的「731部隊」，由日軍軍醫中將石井四郎操控，專門研發新式細菌武器，以挽救日本在二戰後期的敗勢。部隊利用來自中國、朝鮮和白俄羅斯的俘虜進行多項變態實驗，包括凍傷實驗、細菌炸彈實驗以及活體解剖實驗等，越做越瘋狂的石井四郎，更嘗試製作鼠疫炸彈拯救「大日本帝國」，畫面慘不忍睹。

《黑太陽731》由「禽獸導演」牟敦芾執導，成為香港史上首部三級片。（網上圖片）

《黑太陽731》原定只上映一場，但由於反應熱烈，再加開8月2日一場。（網上圖片）

牟敦芾曾執導《黑太陽731》、《打蛇》等充斥血腥暴力與色情成分的電影，加上以接近「不擇手段」的土炮形式拍戲，因此一直被稱為「禽獸導演」。內地演員陳洪海曾為《黑太陽731》擔任副導演，多年後他曾於社交媒體撰文憶述拍攝過程，談到牟敦芾為拍攝出真實感而使用不少偏鋒手段。

導演於片頭向當年被日軍虐殺的死者致敬。（影片截圖）

$1000人民幣「租用」12具真實屍體

《黑太陽731》牽涉大量殘殺戰俘及焚屍場面，導演為追求逼真，吩咐陳洪海尋找12具真實屍體拍攝。陳洪海當時到長春一家大學醫院停屍間購買屍體，單單「選屍」過程已恐怖非常：「我戴着口罩，看到一間有200多平方的一個福爾馬林（防腐劑）池子，池子裏漂著上百具裸體的男女屍體，有的屍體頭髮在水裏飄著，很嚇人。房間裏的福爾馬林氣味很濃很難聞，我戴了兩層口罩都被熏得夠嗆。」

據知戲中有大量殘虐人體的畫面，部分更用上真實死屍拍攝。（《黑太陽731》影片截圖）

最後陳洪海成功以3000元人民幣購買12具屍體，更與醫院達成「典當」條件，劇組保證12具屍體將完整保存，完成拍攝後醫院再以2000元人民幣回購。然而在拍攝期間，牟敦芾導演仍覺12具屍體畫面震撼度不足，因此吩咐陳洪海到省武警部隊招募臨時「屍體」演員，起初部隊得知能夠參與抗日電影拍攝，感到非常開心興奮，然而抵達片場後卻發現要混雜於真實屍體之間，於是隨即打退堂鼓，直至陳洪海向部隊發表一段「激將」愛國宣言，兼親身上陣一同演出，才成功說服部隊配合演出。

據知戲中有大量殘虐人體的畫面，部分更用上真實死屍拍攝。（《黑太陽731》影片截圖）

劇組收購老鼠每隻8毫 全城總動員十幾日捉鼠

若論及《黑太陽731》最令觀眾印象深刻一幕，必定為測試鼠群殺死貓的實驗，導演牟敦芾要求劇組活捉過萬隻老鼠作拍攝之用，陳洪海於是與工作人員號召黑龍江雙城的老師、學生及農民總動員捉老鼠，更以每隻老鼠8毫進行收購，十數日內便成功收集過萬隻老鼠。據工作人員憶述，拍攝前將老鼠安置於兩間房間，然而鼠群在拍攝前已展開自相殘殺，每日死傷數百隻，比鏡頭內的畫面更恐怖！直至拍攝當日，由於天氣寒冷，老鼠群毫無活力，因此陳洪海便建議於地板鋪設通電鐵絲網，用以刺激鼠群躍動！

這一幕貓與老鼠互咬的場口，最後貓與老鼠都被殺死。（影片截圖）

至於鼠群咬殺白貓一幕，陳洪海則表示其實白貓與老鼠相處融洽，老鼠更會鑽到白貓肚皮下取暖。鏡頭內貓與老鼠纏鬥畫面，亦靠通電鐵絲網促成，因此拍攝到血花四濺的畫面。最後鼠群咬殺白貓的畫面，原來則由工作人員先以刀殺貓，並在貓屍上淋上染紅蜂蜜，再置於老鼠群中，當鼠群一擁而上舔食蜜糖，畫面便看似正在咬殺白貓。然而最後鼠群下場亦相當慘烈，據陳洪海透露，當時在每隻老鼠身上塗以固態汽油，再點燃活活燒死，場面相當恐怖！

導演在白貓屍灑上染紅的蜜糖，製造白貓被老鼠咬死的錯覺。（《黑太陽731》電影截圖）

導演出動外甥女上演冷凍實驗

牟敦芾導演拍攝手法無所不用其極，甚至出動外甥女上陣拍攝「冷凍試驗」殘忍戲份！陳洪海憶述牟敦芾請外甥女閩江客串演出：「我們演員用自己的胳膊做冷凍實驗。戲整整拍了一天，把閩江凍得一直在哭：『舅舅！我不拍了！舅舅我凍死了！救救我疼啊！我不拍了』，導演含著眼淚在給閩江鼓勵：『孩子、堅持！堅持啊！』每一個鏡頭拍下來，工作人員就不停的用雪搓閩江的胳膊，讓她胳膊血液流通迴圈，一直把胳膊搓紅了才停，這樣才不會出現胳膊凍傷。」

《黑太陽731》劇情中「冷凍實驗」的受害者，由導演牟敦芾外甥女閩江客串演出。（《黑太陽731》電影劇照）

陳洪海續言：「導演在繼續拍，再往胳膊上澆水，再凍，再拍，再澆水，再凍，再結冰，（當然、鏡頭內結冰效果，由化妝師用冰糖做成冰模型貼上）731部隊的日本人用刺刀敲打凍成冰的胳膊，每一次敲閩江的胳膊都會起一個紫包，每敲一次就是一個紫包！閩江在哭！鏡頭在拍！再拍！就這樣拍了整整一天啊。我們都含著淚在看著，拍著、看著，拍著——！閩江的精神感動著在場的所有人，我們都流淚了！」

《黑太陽731》劇情中「冷凍實驗」的受害者，由導演牟敦芾外甥女閩江客串演出。（《黑太陽731》電影劇照）

《黑太陽731》劇情中「冷凍實驗」的受害者，由導演牟敦芾外甥女閩江客串演出。（《黑太陽731》電影劇照）

「冷凍實驗」拍攝過程其實亦非常殘忍。（《黑太陽731》電影劇照）