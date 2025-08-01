惡人當道｜姜皓文演過氣大佬　憑自閉角色奪金像獎男星破格演惡人

香港電影工作者總會推出的「總會拍電影」計劃首季獲選作品，由新晉導演關文軒執導及編劇、姜皓文、廖子妤、葉童、凌文龍主演，丁雲山、吳凱恩監製的《惡人當道》定檔9.11上映，最新預告及海報同時曝光。故事講述重獲新生的過氣大佬「呔哥」（姜皓文飾）在舊區經營洗衣店，沈默寡言的他逐漸融入，嚮往平淡生活日子，但卻遇上欺凌一棟舊廈居民的黑道流氓，冷眼旁觀還是重出江湖，該如何抉擇？



昔日大佬「呔哥」（姜皓文 飾），獲釋後在舊區經營洗衣店，本來沈默寡言想過平淡日子，但大廈內出現一群惡人逼得他不得就手旁觀。（《惡人當道》劇照）

戲中還有葉童主演。（《惡人當道》劇照）

預告片開首黑哥以江湖大佬強勢出現，但一個鏡頭轉身，歸於平淡已變成洗衣店的老闆。人生逆轉、時代交替、重新開始。到底在種種惡勢力下，弱勢的一群如何面對？最渴求又是甚麼？正如戲中Fish所言：「如果有啲嘢可以重新嚟過，你話幾好呢！」困境下如何艱辛，仍抱一絲希望重生，永垂不朽的人生命題。

凌文龍飾演黑道新貴Happy，接手強拍行動，手法卑劣，將一群道友引到大廈的廢宅內吸毒。（《惡人當道》劇照）

凌文龍憑《黃金花》飾演患自閉症的角色，贏得第37屆香港電影金像獎最佳新人獎。(《黃金花》劇照)

導演關文軒創作這部電影故事的初衷，源於拍攝一齣紀錄片，而認識了一個曾經滄海的江湖大佬，曾殺人入獄，鐡窗生涯後，輾轉間在舊區經營了一間鑊氣小炒，二十年來幾乎從未加價，成為附近居民的小角落，直至大廈因為「強拍」（強制拍賣）被發展商收購，大佬留守到最後一刻才瀟灑地離開，而這個大佬正是戲中的呔哥寫照。完成紀錄片的幾年間，「強拍」條例下發展商收地，基層居民被騷擾卻投訴無援的，事情一直在發生着，心想若然每一棟舊廈都有個大佬「陣住」多好。當然現實殘酷，導演也惟有透過電影幻想去滿足⋯⋯

「呔哥」（姜皓文 飾）出獄後，決心改過自新，遵循已故妻子的遺願，在文景大廈附近開了一家洗衣店，努力重建生活。（《惡人當道》劇照）

大廈內一名劏戶阿花（廖子妤 飾）及其年幼的兒子老爺（蘇天樂 飾），與黑哥關係甚好。（《惡人當道》劇照）

故事大綱

「呔哥」（姜皓文飾）當年曾是江湖怒漢，因一場衝突殺人被捕，妻子驚嚇早產，不幸母子雙亡。出獄後，他決心改過自新，遵循已故妻子的遺願，在文景大廈附近開了一家洗衣店，努力重建生活。直至一天，大廈遭到「強拍」，地產商聘請黑社會來滋擾居民。黑道新貴Happy（凌文龍 飾）手法卑劣，還把一群道友引到大廈的廢宅內吸毒，期間呔哥遇上大廈內一名劏戶阿花（廖子妤 飾）及其年幼的兒子老爺（蘇天樂 飾），見他們不單只被黑道騷擾，生活上還屢次遭到別人的剝削，呔哥最終忍無可忍，暗中到教會招攬一班正接受更生的江湖人仕，來個絕地反擊。電影由劉鑾雄慈善基金支持，香港電影工作者總會出品。