社交網絡︱Facebook電影開拍續集　演員大換血四大男主角冇得留低

荷里活傳記電影《社交網絡》（The Social Network）由驚慄導演大衛芬查（David Fincher）執導，改編自社交媒體平台Facebook崛起、剎那改變全球網絡生態、建造億萬王國的故事，2010年上映後於奧斯卡金像獎提名八項大獎，並奪得「最佳改編劇本」、「最佳原創電影歌曲」及「最佳剪接」獎。

荷里活傳記電影《社交網絡》由驚慄導演大衛芬查執導，改編自社交媒體平台Facebook崛起建造億萬王國的故事。（《社交網絡》電影劇照）

事隔15年，《社交網絡》公布拍攝續集，將延續首集圍繞Facebook平台劇情，探討社交媒體對青少年及兒童的負面影響、虛假新聞消息及網絡暴力等議題，電影將由當年金像編劇Aaron Sorkin接手導演筒，一眾幕前男演員更將會「大換血」，引起不少觀眾討論。

《社交網絡》公布拍攝續集，將延續首集圍繞Facebook平台劇情，探討社交媒體對青少年及兒童的負面影響、虛假新聞消息及網絡暴力等議題。（《社交網絡》電影劇照）

據外媒報道，《社交網絡》續集將會更換一眾主角，當年提名奧斯卡「最佳男主角」的謝西艾辛堡（Jesse Eisenberg）、安德魯加菲（Andrew Garfield）、Justin Timberlake及Armie Hammer四大男主角全部冇得留低！

《社交網絡》續集將會更換一眾主角，當年提名奧斯卡「最佳男主角」的謝西艾辛堡冇得留低！（《社交網絡》電影劇照）

《社交網絡》續集將會更換一眾主角，男神安德魯加菲亦冇得留低！（《社交網絡》電影劇照）

《社交網絡》續集將會更換一眾主角，Justin Timberlake亦冇得留低！（《社交網絡》電影劇照）

《社交網絡》續集將會更換一眾主角，Armie Hammer亦冇得留低！（《社交網絡》電影劇照）

據指，導演Aaron Sorkin屬意由《大熊餐廳》（The Bear）男主角Jeremy Allen White及《阿諾拉》（Anora）奧斯卡影后Mikey Madison飾演男女主角；亦有傳導演屬意由Jeremy Strong飾演Facebook創辦人馬克朱克伯格（Mark Zuckerberg）。

據指導演屬意由《阿諾拉》奧斯卡影后Mikey Madison飾演女主角。（GettyImages）

據指導演屬意由《大熊餐廳》Jeremy Allen White飾演男主角。（《大熊餐廳》第四季劇照）