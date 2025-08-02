鎗火｜杜琪峯僅花250萬19日拍攝　「可能有很多失誤大家原諒」

香港導演杜琪峯於昨日（1/8）抵達台灣，出席以銀河映像為主題的電影回顧節目《奇峯無邊 銀河無際︰杜琪峯與銀河映像》，而開幕電影就是極具個人風格的《鎗火》（1999），會上更同大家分享當日在獲得250萬資金下，如何能在19日內拍成這部經典。

杜琪峯高興表示作品可以再次登上戲院，「讓大家重新品味、重新批評一下！」（國家電影及視聽文化中心facebook圖片）

開幕禮上，杜琪峯攜同太太出席，而《鎗火》的關鍵人物，250萬的金主邱復生（右二）亦有出席。（國家電影及視聽文化中心facebook圖片）

杜琪峯一上台，便表示很開心大會將自己以前的作品放在影廳上︰「讓大家重新品味、重新批評一下！」這次《鎗火》開幕場次，開賣當日已秒殺一票難求。杜琪峯接著在台上分享拍攝《鎗火》的故事。當中包括從好朋友邱復生獲得資金，火速埋班開工的情況。

當時的杜琪峯未有劇本、未有人選，短短一個月內緊急召集團隊，並在短短19日日拍畢《鎗火》。（網上圖片）

台灣媒體以「近乎即興的方式，拍出至今香港影壇仍難以超越的精彩槍戰戲」來形容。（《鎗火》劇照）

杜琪峯︰「他給了我250萬，叫我回家自己去慢慢搞吧！當時在香港完全沒有人願意投資電影。」當時的杜琪峯未有劇本、未有人選，短短一個月內緊急召集團隊，並在短短19日日拍畢該片。「所以你們今天看這電影，裡面可能有很多失誤跟穿幫！也請大家原諒一下，19天250萬， 已經用盡啦！」談到戲中最經典的商場決鬥戲，台灣媒體以「近乎即興的方式，拍出至今香港影壇仍難以超越的精彩槍戰戲」來形容，足見杜Sir的作品，至今仍令人念念不忘。

杜琪峯表示拍攝時間和資金緊絀︰「所以你們今天看這電影，裡面可能有很多失誤跟穿幫！也請大家原諒一下。」（國家電影及視聽文化中心facebook圖片）

電影被香港電影金像獎協會票選為「最佳華語片一百部」之一，亦是香港電影資料館「百部不可不看的香港電影」的其中一部經典。杜琪峯亦憑該片在2000年獲第19屆香港電影金像獎最佳導演與第37屆金馬獎最佳導演獎。