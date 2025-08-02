長安的荔枝｜劉俊謙化身奴隸造型震驚劇組　「讓我很快進入狀態」

電影 《長安的荔枝》 改編自馬伯庸同名小說，講述唐代時期一個無名小官，被委派辦一個「不可能的任務」— 將新鮮荔枝由嶺南運至長安！故事見盡官場（職場）中的古惑和陰險，而進行運送的旅途上更是困難重重。電影由《年會不能停！》《第八個嫌疑人》金像提名大鵬自編自導自演，連同兩地紅星包括領銜主演白客、莊達菲、劉俊謙，特別演出劉德華、楊冪等，在內地上畫不足一星期，票房已收達5億人民幣，電影將於8月7日全港戲院上映！



劉俊謙的造型相當特別，難以一眼認出。（《長安的荔枝》劇照）

林雪都好突出下。（《長安的荔枝》劇照）

電影《長安的荔枝》改編自內地著名小說，電影版是今屆金像獎最佳男主角提名之一大鵬自編自導自演的最新作品，電影亦邀請了不少香港演員參與演出，包括領銜主演劉俊謙、特別演出劉德華、和友情演出孫陽、林雪。當中最令人驚喜的是劉俊謙在戲中飾演奴隸林邑奴，造型完全看不出是他。

劉俊謙表示︰「這個造型讓我很快找到這個角色的人物狀態。」（《長安的荔枝》劇照）

劉俊謙表示林邑奴這個角色的膚色、傷疤、衣服都是跟造型溝通出來的：「這個造型讓我很快找到這個角色的人物狀態，作為演員，演一些跟自己反差比較大的角色，反而會找到更多樂趣。」導演大鵬表示，劉俊謙每天都是最早到片場：「俊謙每天都要花五六個小時化妝，開工時大家看到的就是林邑奴的電影造型，直到殺青那天，我見到一班工作人員在等他，後來才知道劇組不少人都認不到化妝後的劉俊謙，所以大家都在等俊謙卸妝後和他們見面合照。」

《長安的荔枝》 由《第八個嫌疑人》金像提名大鵬自編自導自演。（《長安的荔枝》劇照）

被問到整個拍攝印象最深刻的事情，劉俊謙表示最簡單的動作戲就是最難的：「自己剛進組就拍攝了角色在山林間奔跑、替李善德送信的那場戲，當日山路崎嶇濕滑，還有很多樹枝石頭，穿着戲內的草鞋走路都不容易，動作指導需要我全速奔跑，連續不斷地跑了三天都幾消耗，都算係另類動作片!」

劉德華時隔多年，再次出演古裝反派，在戲中飾演右相楊國忠。（《長安的荔枝》劇照）

至於特別出演劉德華，時隔多年，再次出演古裝反派，在戲中飾演右相楊國忠。華仔氣場十足，將權臣的威嚴，狠辣演繹得恰到好處。一句「流程這種東西，是強者不必遵循的規矩。」道出官場處世之道，借古諷今。作為全劇高潮，李善德與楊國忠廟堂對峙，楊國忠在成百上千佛像的圍繞之下，以慈悲掩藏野心和謀算，卻被底層小人物李善德揭穿，二人情緒爆發，慷慨激昂，令人過足戲癮。

電影自上映至今獲得不少好評，不少人說這是反映職場的現實電影，更有影評說每個人都是大鵬所飾演的主角李善德，其中一句台詞「就算失敗，我也想知道自己會倒在距離終點多遠的地方」，大鵬表示這句話特別觸動：「這句話特別觸動我，我感覺人生就是這樣。」大鵬表示對這個角色很有代入感：「我就感覺我是李善德，他的崩潰、無助、絕望是自然的。他面對夥伴時的幸福是自然的。戲中他想到了長安，我也想到了曾經的自己，想到我曾懷着夢想到北京，我心中也是墮入了角色中。」