調教我的喪屍女兒｜曹政奭馴獸師上身　特訓中招女兒唔咬人當正常

韓國電影《調教我的喪屍女兒》，於7月30日韓國開畫後，旋即大破多項紀錄，包括開畫日逾43萬名觀眾入場，超越今年暑期上映的《職業特工隊：最終清算》、《F1》、《超人》等荷里活巨片，榮登韓國2025年度開畫冠軍。其實《調》開畫日的預售戲飛數突破42.2%，成為今年最佳預售成績。電影將於8月21日香港上映。

男主角曹政奭之前主演的賣座電影《EXIT：極限逃生》及《男航女機師》均在暑假上映，加上《調教我的喪屍女兒》的開畫佳績，曹政奭即被韓國媒體稱為夏季戲院票房救星。（《調教我的喪屍女兒》劇照）

曹政奭從囡囡身上找到與平時訓練的猛獸有共通點，於是對喪屍囡囡進行一連串特訓。（《調教我的喪屍女兒》劇照）

由於《調》男主角曹政奭之前主演的賣座電影《EXIT：極限逃生》及《男航女機師》均在暑假上映，加上《調》的開畫佳績，曹政奭即被韓國媒體稱為夏季戲院票房救星。而木《調》在韓國不同觀影網站都獲得觀眾好評，包括於 CGV Egg Index 獲得 91% 正評、樂天影院獲 9.1 分（10分滿分）及於 Naver 獲得 9.02分（10分滿分）。

囡囡秀雅（崔惟理 飾）打算到鄉下找嫲嫲（李姃垠 飾）避難，豈料囡囡不幸淪為喪屍一份子。（《調教我的喪屍女兒》劇照）

嫲嫲都唔係省油的燈。（《調教我的喪屍女兒》劇照）

《調》改編自同名網絡漫畫，全球有超過500萬瀏覽量。喪屍病毒突襲全球，首爾陷入一片恐慌，馴獸師正桓（曹政奭 飾）帶同囡囡秀雅（崔惟理 飾）打算到鄉下找嫲嫲（李姃垠 飾）避難，豈料囡囡不幸淪為喪屍一份子，正桓竟然職業病上身，從囡囡身上找到與平時訓練的猛獸有共通點，於是對喪屍囡囡進行一連串特訓，抱著只要不開口咬人，她就不是喪屍的精神全力訓練，實行自己女兒自己調教！但當囡囡成為世上僅存的喪屍，一家人結局如何？不少觀眾大讚《調》原著還原度高，即使是原著粉絲亦不會失望，而就算沒看過原著，一樣會被當中的劇情吸引，作為溫情喜劇絕對搞笑又感人。