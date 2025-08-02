衛詩雅痛心談柯煒林患癌：老公唔舒服，佢好熱心介紹健身教練

香港電影編劇家協會主辦《劇本的年代—⽂字→想像→影像》講座今日（2日）舉行，邀請《破．地獄》導演陳茂賢攜同許冠文、衛詩雅、朱栢康及梁雍婷出席，並由《我談的那場戀愛》導演何妙祺擔任講座主持。《破．地獄》四位主演於講座上就將劇本演繹成為影像進行分享，更「期間限定」播放一段連加長版亦未有囊括的刪剪片段，機會非常難得！

許冠文出席香港電影編劇家協會主辦《劇本的年代—⽂字→想像→影像》講座。（莫匡堯 攝）

許冠文出席香港電影編劇家協會主辦《劇本的年代—⽂字→想像→影像》講座。（莫匡堯 攝）

《破．地獄》團隊出席香港電影編劇家協會主辦《劇本的年代—⽂字→想像→影像》講座。（莫匡堯 攝）

《破．地獄》團隊出席香港電影編劇家協會主辦《劇本的年代—⽂字→想像→影像》講座。（莫匡堯 攝）

編劇講座以《破．地獄》為主題，許冠文、衛詩雅與導演陳茂賢在座談後接受傳媒訪問，許冠文作為編劇界「祖師爺」，受訪時笑言：「我一世人都冇參加過一個咁技術性嘅會議，講編劇嘅工作細節幾乎同原子彈一樣咁複雜，估唔到有咁多觀眾想聽、又聽得咁投入！」現年82歲的許冠文，至今仍創作力不斷，更表示有興趣寫一部「喜劇特朗普」劇本，在訪問時亦進一步分享興趣的來龍去脈：「首先係因為佢嘅性格，用佢嚟做喜劇一流，冇人假到咁樣㗎嘛！我最鍾意研究把握唔到嘅人，佢究竟係忠定係奸呢？唔知佢幾時真、幾時假，呢啲先係依家嘅喜劇！」

現年82歲的許冠文，至今仍創作力不斷，訪問時更表示有興趣寫一部「喜劇特朗普」劇本！（莫匡堯 攝）

想不到許冠文竟然對特朗普有興趣，打算將他變成喜劇人物。（Reuters）

許冠文亦續指：「我真係會自己寫，希望我仲可以寫到出嚟啦！（轉頭望向陳茂賢）當然想有啲年輕、咁叻嘅導演可以諗啲劇本出嚟啦！」陳茂賢隨即笑言：「我都寫緊劇本，頭先都同文哥講，寫好啲就會畀佢睇！」誰知祖師爺許冠文隨即開玩笑指：「我哋唔敢催佢呀！」

許冠文笑言不敢催陳茂賢導演加速寫劇本。（莫匡堯 攝）

英皇集團早前傳出財政困難，對於開拍電影方面影響，陳茂賢表示未作了解：「我唔理嗰啲，我寫劇本㗎咋！（限制拍攝成本？）冇討論到呢個位置。今年香港電影產量會少啲，但我知道好多公司都收集緊劇本，包括我哋公司，出年產量應該會多返啲！」

陳茂賢導演表示明年港產片產量應會增長。（莫匡堯 攝）

日前香港演員柯煒林公開患癌消息，引起業界及觀眾大驚，陳茂賢曾有意與柯煒林合作，表示有主動關心慰問：「我私底下有傳訊息畀佢，我覺得呢個時間最緊要係畀空間佢，佢感覺到我哋支持佢就夠！大家都祝福佢、畀啲力量佢！」曾於公開活動上合作的衛詩雅亦表示有關心：「當然有啦！唔止我愛佢、我老公都好愛佢！」亦痛心地表示柯煒林為人熱心、散發陽光正能量：「我先生都識得佢，大家都知我先生之前唔舒服，佢仲好熱心介紹佢嘅健身教練畀我哋！知道呢個消息大家都好唔開心，不過放心嘅！因為阿Will係一個好正能量嘅人！」