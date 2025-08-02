杜琪峯認拍戲多掣肘　狠批新戲欠一要素：奧斯卡得獎都爛到想打人

香港殿堂級導演杜琪峯昨日（1日）抵達台灣出席《奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像》展覽，內容以銀河映像歷年拍攝電影為主題。展覽開幕電影為杜琪峯在初創銀河時，僅以250萬拍攝的作品《鎗火》，杜Sir亦親身在台上發言，並陸續出席亮相多部作品特別放映。



杜琪峯抵達台灣出席《奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像》展覽，內容以銀河映像歷年拍攝電影為主題。（國家電影及視聽文化中心facebook圖片）

開幕禮上，杜琪峯攜同太太出席，而《鎗火》的關鍵人物，250萬的金主邱復生（右二）亦有出席。（國家電影及視聽文化中心facebook圖片）

杜琪峯於多場映後談與台灣觀眾見面分享。（國家電影及視聽文化中心facebook圖片）

杜琪峯在《奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像》展覽上，除出席開幕電影《鎗火》映後分享外，今日（2日）亦現身《柔道龍虎榜》《黑社會》映前映後座談會。會上有台灣觀眾向杜琪峯「追片債」，期待早前傳出由杜Sir與梁朝偉合作、在日本取景拍攝的電影能夠盡快面世，豈料杜琪峯回應製作進展時笑指：「目前還沒開拍，所以沒有進度；有開拍就會有進度了！」

杜琪峯表示與梁朝偉合作、有傳在日本取景拍攝的電影尚未開拍。（陳穎思 攝）

若論到外界最期待杜琪峯拍攝的作品，定必為《黑社會》系列第三集，杜Sir回應提問時亦只讓觀眾意會而不明言：「大家自己領略一下，不然我下機就被抓了！」他表示其實早於《黑社會：以和為貴》完成後五年便想拍，坦言地下秩序變化亦甚大：「2003碰到SARS，地產只要蓋就有賺，當時就是『誰大誰兇誰正確』！2010年我就算拍了也上不了，可能會涉及官商勾結，那個時代沒人會讓我上映。」至於80歲前完成第三集的願望，杜Sir坦言錯失良機：「拍唔成就係上天注定！」，在2015年希望開拍卻更多掣肘：「現在沒以前那樣暢所欲言，我也都跟年輕一輩的說，要聰明點作以前的工作。」

外界最希望杜琪峯完成的電影，必定為《黑社會》系列第三集。（《黑社會》電影劇照）

杜琪峯為一直被台灣看重的香港導演，曾先後三次奪得金馬獎「最佳導演」獎，並曾於2019年獲邀擔任金馬獎評審團主席，最終卻因合約理由辭任。杜琪峯回應關於亮相及擔任金馬評審的提問時，表示自己對金馬獎有所虧欠，當年曾答應執委會主席李安出席，後來缺席亦非所願：「不想害到其他人。」亦在同日另一場對談中表示：「明年一定想辦法來金馬獎！」

杜琪峯曾三次奪得金馬獎「最佳導演」獎。（視覺中國）

近年，杜琪峯不下一次表示自己來越少看電影，更透露今年僅看過五部電影，其中一部更為翻看經典《仙樂飄飄處處聞》（The Sound of Music）。談到觀映量大減，杜琪峯狠批目前許多新電影都「爛得想打人」，就算強如奧斯卡得獎作品，亦只追求政治正確，缺乏一項重要元素：「看一部好電影，就像發一場好夢！」電影需要充滿想象力，讓人感覺夢幻，認為電影業者應一改遵從政治正確的軌道。