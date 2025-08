蜘蛛俠4｜明年7.31上映　新戰衣設計曝光！ 將有兩角色驚喜現身

「蜘蛛俠」正式回歸,湯賀蘭(Tom Holland)主演的Marvel《蜘蛛俠》系列電影第4部定名《Spider-Man: Brand New Day》,本片將由《尚氣與十環幫傳奇》導演Destin Daniel Cretton執導,並剛剛展開拍攝。

第4部的英文片名終於正式定名《Spider-Man: Brand New Day》。(截圖)

湯賀蘭昨日(2日)於IG分享正在拍攝的宣傳片段,他在片廠中穿上新戰衣現身,從遠處慢慢慢慢走向鏡頭,微笑對鏡頭問:「你準備好未?」,片尾亦公開了《Spider-Man: Brand New Day》將於2026年7月31日上映。

湯賀蘭昨日(2日)於IG分享宣傳片。(IG圖片)

湯賀蘭昨日(2日)於IG分享宣傳片。(IG圖片)

新戰衣設計曝光!(IG圖片)

新戰衣設計曝光!(IG圖片)

今次將由《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)的Destin Daniel Cretton,取代執導之前三部曲的Jon Watts,而,新加入的演員包括《怪奇物語》(Stranger Things)的Sadie Sink、《大熊餐廳》(The Bear)的Liza Colón-Zayas。另外,由Jon Bernthal飾演的「制裁者」(Punisher)及麥克雷法路(Mark Ruffalo)飾演的「變形俠醫」亦會在片中現身。

「制裁者」由Jon Bernthal飾演。(劇照)