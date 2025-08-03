蜘蛛俠4｜明年7.31上映　新戰衣設計曝光！ 將有兩角色驚喜現身

「蜘蛛俠」正式回歸，湯賀蘭（Tom Holland）主演的Marvel《蜘蛛俠》系列電影第4部定名《Spider-Man: Brand New Day》，本片將由《尚氣與十環幫傳奇》導演Destin Daniel Cretton執導，並剛剛展開拍攝。

第4部的英文片名終於正式定名《Spider-Man: Brand New Day》。（截圖）

湯賀蘭昨日（2日）於IG分享正在拍攝的宣傳片段，他在片廠中穿上新戰衣現身，從遠處慢慢慢慢走向鏡頭，微笑對鏡頭問：「你準備好未？」，片尾亦公開了《Spider-Man: Brand New Day》將於2026年7月31日上映。

湯賀蘭昨日（2日）於IG分享宣傳片。（IG圖片）

湯賀蘭昨日（2日）於IG分享宣傳片。（IG圖片）

新戰衣設計曝光！（IG圖片）

新戰衣設計曝光！（IG圖片）

今次將由《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）的Destin Daniel Cretton，取代執導之前三部曲的Jon Watts，而，新加入的演員包括《怪奇物語》（Stranger Things）的Sadie Sink、《大熊餐廳》（The Bear）的Liza Colón-Zayas。另外，由Jon Bernthal飾演的「制裁者」（Punisher）及麥克雷法路（Mark Ruffalo）飾演的「變形俠醫」亦會在片中現身。

「制裁者」由Jon Bernthal飾演。（劇照）