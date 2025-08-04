岑珈其被葉念琛點名嘆演員開戲少轉工難　回應心態緊要：裝備自己

導演葉念琛昨日（3日）在Threads發文為演員發聲，他發文提到：「經常見到陳家樂、城寨2子（胡子彤、German） 仲有Locker，馬志威，岑珈其佢哋踢波，當演員出現嘅地方唔再係銀幕同電視，而係球場同其他唔係關於做嘢嘅新聞，其實係一個嘅唔係幾好嘅現象！」他提到目前電影及電視劇界情況不樂觀，「目前係整個行業，處於一種靜止狀態：電影收晒水，一部起兩部止，三部已經係幻想！電視劇聽聞個情況都開始麻麻，廣告就一年少過一年，(唔止數量，仲有價錢）呢種停滯，唔係話轉個頭等一等就會好晒。」



葉念琛認為演員轉行不容易，「對呢班人嚟講，呢份工係生計，係事業，佢哋成世人搵食嘅工具同技術都係呢行入邊。有人話無工開咪轉行囉！但講就容易，裡面其實有好大好重份量嘅唔捨得」。他稱：「唔開戲，其實就唔使演員架（㗎）啦，而呢班人咁多年演藝經驗、演技累積，就咁冇咗，佢哋唔甘心，我一樣唔開心！」葉念琛最後指想為年輕演員打打氣。

葉念琛接受《香港01》訪問。(陳順禎 攝)

葉念琛為年輕演員打氣。（網上圖片）

岑珈其接受《香港01》訪問，他認為市面製作確實有減少，但未至於絕望，他說：「我諗係其中一個轉變。」岑珈其明白演員被動，也理解電影寒冬一說，但他認為心態最緊要：「我自己都覺得忙嘅時候太忙，唔能夠學啲咩。咁而家有豐足嘅時間就咪好好運用，我覺得只能調整好自己心態。趁呢段時間得閑就裝備好自己，亦都可以做吓自己鍾意嘅嘢。當初成立足球隊都係想搵到一班志同道合嘅人，咁啱大家都係呢行嘅人，都鍾意踢波咪一齊踢波，所以都冇乜諗太多。咁啱第二個小朋友出世，都係一個好好陪伴小朋友嘅時間。」

岑珈其認為市面製作確實有減少，但未至於絕望。（周倪瑩 攝）

岑珈其稱因熱愛演戲才繼續做這行，「我嘅話，係因為演戲係自己最愛嘅夢想同工作先唔想放棄，又唔係因為做唔到其他嘢。」他稱擔心一定有，但以「半杯水」心態調整自己，盡量以積極心態面對，「好感恩我仲喺呢行，呢行仲有人開工，咁即係仲有得做呀！咁睇吓幾時有下一個機會，咁下一個機會嚟到就要好好捉實佢啦！」他認為追夢過程中有「博盡」便不會有「不甘心」。

岑珈其一家人。（IG/@kakisham）

問到葉念琛提到有演員要從事其他行業搵食，岑珈其認為：「做咩都唔緊要，你點都要生活、維生，我覺得做咩工作都冇問題。同埋我以前咩工作都做過，做過炒散、司機、保險、地產、地盤，所以我覺得要做其他工作維持生活都冇問題。」岑珈其認為如果市道製作持續低迷，也不介意做回老本行。岑珈其現時與朋友度劇本做創作，主動製造機會，他樂觀指：「咩都試吓。」