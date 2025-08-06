成龍梁家輝新作竟超越《城寨》　內媒評《無雙》後最佳港產動作片

內地警匪動作電影《捕風追影》，由成龍、梁家輝、張子楓及此沙主演，劇情翻拍自游乃海於2007年執導作品《跟蹤》，講述為對付一班高智能天才悍匪，澳門司警局請退隱多年的跟踪專家黃德忠（成龍 飾）出山，重組神秘跟踪隊、培養出年輕司警成員何秋果（張子楓 飾）等人，鎖定悍匪幕後主腦「狼王」傅隆生（梁家輝 飾），展開一段鬥智鬥力、貓捉老鼠的生死戰！

內地警匪動作電影《捕風追影》，由成龍、梁家輝、張子楓、此沙、文俊輝等主演，將於8月16日在內地上映。（《捕風追影》電影劇照）

梁家輝於劇情中則飾演悍匪幕後主腦狼王。（《捕風追影》電影劇照）

《捕風追影》在內地暑假檔期下半場上陣，雖然外界估計難以追趕愛國抗日電影《南京照相館》火箭式票房成績，然而作為檔期唯一警匪或犯罪類型電影，尚未上映先率先累積口碑，被內媒評為「繼《無雙》後香港最佳動作片」，甚至被指超越去年億萬票房重磅動作鉅製《九龍城寨之圍城》！

《捕風追影》尚未上映已被內媒評為「繼《無雙》後香港最佳動作片」。（《無雙》劇照）

《捕風追影》評價甚至被指超越去年億萬票房重磅動作鉅製《九龍城寨之圍城》！。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

《捕風追影》尚未上映先率先累積口碑，被內媒評為「繼《無雙》後香港最佳動作片」！（報道截圖）

內地媒體與觀眾讚賞《捕風追影》的最主要原因，在於結實的劇情框架下「爽度」足夠、動作橋段貫徹成龍同類型警匪作品。對於成龍此前主演電影《龍馬精神》票房失利，觀眾更表示回歸較寫實、嚴肅的警匪劇情空間，讓成龍更有效發揮武打動作專長，加上張子楓傾力練好拳腳槍法、此沙一人分飾兩角的演技進步，連文俊輝等配角演員在動作戲份上都做足準備，令電影更值得期待！