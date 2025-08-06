專訪︱雲浩影獻聲配蠟筆小新　全程投入︰面容扭曲都唔怕！

《蠟筆小新》系列第32部劇場版動畫電影《蠟筆小新劇場版：超華麗！灼熱的春日部舞者》，劇情中小新與春日部防衛隊抵達印度，認識新登場的當地少女艾莉安娜，展開一段載歌載舞的旅程！電影於香港上映前，特意請新晉歌影女神雲浩影（Cloud）為印度少女亞利安娜配上粵語配音對白，Cloud亦就新作接受《香港01》專訪，分享首次為動畫卡通配音的新體驗，與小新跳脫思維相似之處，以及活出真我性格的豁達。（上映日期︰8月8日）

雲浩影早前就配音新作《蠟筆小新劇場版：超華麗！灼熱的春日部舞者》接受《香港01》專訪。（陳順禎 攝）

雲浩影於《蠟筆小新劇場版：超華麗！灼熱的春日部舞者》動畫裡聲演印度少女亞莉安娜。（陳順禎 攝）

配音聲演傾力投入：「落力到面容扭曲、表情超誇張都唔怕！」

雲浩影接受專訪期間，透露《蠟筆小新劇場版：超華麗！灼熱的春日部舞者》為出道以來首次為動畫配音，與此前主演電影《深宵閃避球》或劇集《同居少女諸事卜》差別甚大：「這一次全程專注在配音工作上，讓我可以不顧外貌表情、僅靠聲線呈現角色，就算落力至面容扭曲、擺出極誇張的表情，亦能夠毫無顧忌、傾力投入！」雖然阿Cloud從小參加歌唱比賽，推出多張個人專輯，擅長透過歌喉聲線傳達感情，然而配音工作上則要從零開始學習，直言跟隨周恩恩老師配音過程中亦獲益良多！

雲浩影笑言配音期間就算投入得面容扭曲、表情誇張，都能夠毫無顧忌地聲演。（陳順禎 攝）

逆齡成熟上演宮鬥劇 竟反串扮皇上

雲浩影談到配音，笑言自己童年從沒有為玩偶公仔角色扮演配音，反而逆齡成熟、更挑戰反串演出宮鬥劇情：「我小時候喜歡扮後宮、娘娘！因為當年看許多宮廷電視劇，所以會跟表兄扮演皇上與娘娘，但我會讓他（反串）飾演後宮佳麗，我就扮成皇上摑他巴掌！」

雲浩影。（陳順禎 攝）

自爆最似蠟筆小新三件事

是次為《蠟筆小新劇場版：超華麗！灼熱的春日部舞者》新登場角色亞莉安娜配音，雲浩影自爆覺得性格與小新更為相似，思想一樣跳脫難捉摸：「我覺得小新最好笑的地方，莫過於他有趣的邏輯思路，有時他會說許多『無厘頭』的對白、而且絲毫不覺得有問題！我也覺得有點像小新，偶爾可能自言自語、自創得意口頭禪，邏輯也相當跳脫，旁人未必能一時間掌握得到！」阿Cloud更自嘲指，有時會被周遭的人驚訝發現缺乏生活常識：「例如說搭巴士，我會覺得全香港、去哪裡都在半小時生活圈之中，但只有我一個人會有這樣的槪念！」

雲浩影原來年紀細細便上演宮鬥劇！（陳順禎 攝）

雲浩影竟然反串演皇上而非後宮佳麗？（陳順禎 攝）

雲浩影笑言自己似小新多於聲演的角色亞莉安娜！（《蠟筆小新劇場版：超華麗！灼熱的春日部舞者》電影劇照）

羨慕小新生性豁達忠於自己

《蠟筆小新劇場版：超華麗！灼熱的春日部舞者》劇情中，亞莉安娜羨慕小新生性豁達、時刻保持真我「做自己」，身邊亦有一班忠實的夥伴，一直互相支持同行與鼓勵。雲浩影坦言自己亦一樣羨慕小新，尤其在出道成為藝人後難度匪淺：「我一直非常看重如何能夠忠於自己，希望能夠保存真我。入行後漸漸學懂在不同舒適空間展現自己各種面貌，盡量別讓他人受影響或難受。」阿Cloud亦慶幸身邊圍繞着一群能夠信任的工作伙伴、朋友、甚至樂迷粉絲，讓她能夠自在展現立體且獨特的性格面貌。

雲浩影其實亦有許多面貌。（陳順禎 攝）

動畫劇情中，亞莉安娜羨慕小新生性豁達、時刻保持真我「做自己」，身邊亦有一班忠實的夥伴，一直互相支持同行與鼓勵。（《蠟筆小新劇場版：超華麗！灼熱的春日部舞者》電影劇照）

雲浩影坦言看重忠於自己、保存真我。（陳順禎 攝）

雲浩影慶幸身邊信任的人能夠讓她展現自己不同面貌。（陳順禎 攝）

雲浩影慶幸身邊信任的人能夠讓她展現自己不同面貌。（陳順禎 攝）