東極島｜三大主角零偶像包袱曬黑素顏演出　影帝現身首映感動到喊

由朱一龍、倪妮、吳磊主演的電影《東極島》即將上映，然而電影還未正式上映已吸引逾50萬名觀眾提前鎖定，目前預售總票房已累計破2千萬人民幣，相當厲害。而電影近日在北京舉行首映禮，吸引不少觀眾捧場支持，就連影帝梁家輝都現身觀映，更表示被電影感動到哭了一整晚，電影目前好評如潮，已引來不少網民關注。

《東極島》還未正式上映已好評如潮。（《東極島》微博圖片）

電影《東極島》是取材自在1942年發生日軍侵佔浙江省舟山時期，運輸着多名英軍戰俘的「里斯本丸沉船」真實事件。圍繞着當時東極島的中國漁民勇敢無畏地衝破日軍的封鎖，勇敢無畏地營救英軍戰俘，盡現了人道主義的精神故事。

《東極島》是由真實事件改編。（微博圖片）

而為了展現漁民的身體特徵及真實性，三位主角都在角色上花了不少心思，倪妮就徹底打破了過往的精緻形象，為了阿花這個角色將皮膚曬至黝黑，全程素顏出鏡，展現出身為漁家女的粗糙質感，還提前在東極島上跟隨漁民學習撒網等捕魚技能，用最真實的狀態詮釋角色，相當敬業，甚至乎難令人認出是她。

倪妮為角色曬得黝黑。（微博圖片﹑倪妮微博圖片）

而兩大男主角朱一龍、吳磊同樣地為了漁民角色，提前前往東極島日曬，達至皮膚變黝黑及體驗島上漁民的真實生活。除了皮膚上有改變之外，他們更需進行嚴格的體能訓練，令身材看起來更為精壯，還提前進行潛水訓練等技能，大家完成沒有偶像包袱，為了角色絕對割出去。朱一龍在受訪時表示：「使勁曬啊！我們在東極島上的時候，就是大家所有人，每天都在曬太陽，大家每天都光着膀子，然後在陽台上面就在曬。」

朱一龍提前前往東極島日曬。（《東極島》微博圖片）

吳磊完全沒有偶像包袱。（《東極島》微博圖片）

大家為貼近角色相當用心，所以在電影還未正式上映只舉行首映時，已令不少觀眾看得相當感動，特別是被漁民身上的善良與血性感染，連影帝梁家輝都感動到哭，他在首映上表示:「我雖然是老人，但也不是淚點低的人，卻已哭了一晚上。你們每一個都表現的太好，這就是我們的血性民族的。」還當場忍不住落淚，畫面相當動人。

梁家輝被電影感動到哭了一整晚。（微博圖片）

現場流下男兒淚。（微博圖片）