60歲殺神極蒼老一頭亂髮被誤以為是流浪漢　一舉動獲讚親民貼地

現年60歲的荷里活巨星奇洛李維斯（Keanu Reeves）近年憑《殺神John Wick》系列的殺神形象紅遍全球，自此奇洛李維斯一直維持長髮留鬚造型，不過上月奇洛李維斯出席公開活動時形象不修邊幅，似乎蒼老了不少，亦有網民將偶遇奇洛李維斯回家的片段，不過盡然將男神誤以為是流浪漢，隨即引起網民熱議。

奇洛李維斯一直維持長髮留鬚造型。（Getty Images）

不過奇洛李維斯近期外貌似乎有點蒼老。（Getty Images）

日前有網民分享了遊洛杉磯時，偶遇奇洛李維斯完成工作後回家，並將片段分享到社交平台。片中看到一頭亂髮的奇洛李維斯穿上黑色外套及長褲，背著舉行背囊及拖著行李箱，看到有粉絲經過，他親民地微笑揮手，網民更在帖文中表示認不出奇洛李維斯：「這是哪個流浪漢？」

有網民分享了遊洛杉磯時，偶遇奇洛李維斯完成工作後回家的片段。（小紅書）

奇洛李維斯被誤以為是流浪漢。（小紅書）

不過有網民認為發文者只是吸流量才指奇洛是流浪漢。（小紅書）

有大批網民看到片段後，都忍不住表示：「這是奇洛李維斯？」、「他看著好累」、「還真友好給面子，回頭看了還打個招呼」、「我不行了背著個大包味好足（像那種隨地撿垃圾的流浪漢）」。不過擁有多位網民指奇洛李維斯除了沒修剪鬍鬚之外，其他一切正常，不解為何總說他是流浪漢：「主要是頭髮吧 太沒有修剪沒洗也沒梳，後腦勺保留著睡覺的痕跡」、「論頭髮的重要性」、「他有的就是鬆弛感」、「肯定是標題黨 吸流量」。