林青霞舊愛父女檔爭韓國視帝后　老過《混沌少年時》入圍童星5倍

台灣Netflix劇集《忘了我記得》，由劉若英編劇執導、金馬影帝影后秦漢與謝盈萱上演父女檔，溫情暖心劇情講述程樂樂（謝盈萱 飾）為棟篤笑表演夢想，不惜由旅行社領隊轉行成為便利店店員，然而照顧年紀日漸老邁的父親程光齊（秦漢 飾），卻讓她生活陷入失衡。

秦漢與謝盈萱「父女檔」入圍韓國「首爾國際電視節」視帝視后！（《忘了我記得》劇集劇照）

即將舉行的2025年「首爾國際電視節」（Seoul International Drama Awards 2025）中，秦漢與謝盈萱同時入圍「最佳迷你影集」項目的最佳男女主角，角逐韓國視帝視后殊榮。其中，與謝盈萱同時入圍的演員，更包括國際影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）、金多美及宮澤理惠等國際巨星！

秦漢與謝盈萱同時入圍「最佳迷你影集」項目的最佳男女主角，角逐韓國視帝視后殊榮。（《忘了我記得》劇集劇照）

謝盈萱與國際影后姬蒂白蘭芝等國際巨星一同入圍！（視覺中國）

秦漢與謝盈萱得知憑《忘了我記得》角逐韓國視帝后的消息，謝盈萱興奮地表示：「知道這個消息當然是非常開心！感謝首爾國際電視節，也很希望透過這次機會讓《忘了我記得》這個作品所討論的議題能夠讓更多人討論。謝謝耀華姐、奶茶導演、秦漢大哥以及我們超強的幕後團隊，很幸運這次能夠遇到如此有愛的劇組～能夠入圍真的非常高興，也很榮幸能夠遇到這麼多我欣賞且崇拜的入圍者。」

謝盈萱得知入圍消息後非常興奮。（《忘了我記得》劇集劇照）

秦漢以79歲高齡角逐視帝，在Adam Scott、《混沌少年時》童星Owen Cooper等入圍者中年紀最大，比年僅15歲的Owen Cooper年長超過5倍！秦漢收到消息後亦不改調皮幽默，榮幸地表示：「入圍『首爾國際電視節』感到很榮幸，很高興韓國朋友也喜歡程光齊，可見得善意和情感是共通的，開心！感謝！」

秦漢與Netflix劇集《混沌少年時》童星Owen Cooper一同入圍。（《混沌少年時》劇集劇照）