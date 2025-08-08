袁澧林台灣拍戲請食飯漏帶銀包　獲劉以豪暖男照顧︰前後爭佢三餐

台灣靈異驚慄電影《山忌 黃衣小飛俠》由蔡佳穎執導，台灣男神劉以豪、曹佑寧夥拍香港新晉影后級女演員袁澧林主演，劇情取材「玉山小飛俠」傳奇鬼怪，講述登山者在玉山南峰叉路口目擊身穿黃色雨衣的身影，便因為跟隨下迷路或發生山難，令人聞風色變！三位男女主角嘉銘、玉欣與安偉在多年前登山時迷路，安偉更因此下落不明，生還的玉欣與嘉銘多年仍無法放下安偉。《山忌 黃衣小飛俠》今日（7日）舉行VIP放映活動，女主角袁澧林親自出席，並邀請Kiki張凱娸、Thor駱振偉及新晉香港導演林善等好友出席！

袁澧林現身《山忌 黃衣小飛俠》VIP放映。（葉志明 攝）

袁澧林新作《山忌 黃衣小飛俠》VIP放映獲Thor駱振偉出席支持。（葉志明 攝）

袁澧林新作《山忌 黃衣小飛俠》VIP放映獲Kiki張凱娸出席支持。（葉志明 攝）

袁澧林新作《山忌 黃衣小飛俠》VIP放映獲新晉導演林善出席支持。（葉志明 攝）

袁澧林於《山忌 黃衣小飛俠》VIP放映舉行前接受傳媒訪問，是次兩位男主角劉以豪與曹佑寧均未來港出席放映，袁澧林笑言「掛住」劉以豪：「係有掛住嘅，但唔係（愛情）嗰種掛住，因為佢係一個超好相處嘅人，真係好好好溫暖，我好鍾意佢！但唔係嗰種意思，要戴廿頂頭盔！」

至於在台灣拍攝期間如何感受劉以豪暖男式照顧，袁澧林表示：「我哋拍戲嗰時會一齊食飯，但我成日都唔記得帶銀包。有一次我好型咁話『我請返你食飯』點知我同助手都唔記得帶銀包！到殺青、補拍嘅時候都發生一樣嘅情況！（以豪覺得妳特登？）佢笑咗我好耐，前後爭佢三餐飯，但有啲還咗喇！」更表示自己拍攝時亦不時「萬歲」請全劇組喝珍珠奶茶。

袁澧林在台灣拍攝《山忌 黃衣小飛俠》期間，三次請食飯都漏帶銀包，獲劉以豪暖心出手！（葉志明 攝）

《山忌 黃衣小飛俠》由劉以豪主演。（《山忌 黃衣小飛俠》電影劇照）

袁澧林於兩部即將上映的電影中，與劉以豪、許光漢兩大台灣男神合作，被問到最期待合作的台灣演員，袁澧林毫不猶豫回答：「阮經天！（秒速回答會否令兩位男神吃醋？）佢哋唔會呷醋嘅！本身佢哋咁勁都仲要呷醋？同埋因為我睇咗阮經天嘅《周處除三害》，真係好好睇！」至於在劉以豪與許光漢之間比較，袁澧林笑言兩位男神「暖男」形象各有否同：「以豪係Slowcook慢煮嗰種；光漢就係Coldbrew（冷萃）咁，個人比較『i』（內向）都有溫度嘅！兩個都暖、各有溫度！」

袁澧林將劉以豪的暖心一面比喻成「慢煮」。（《山忌 黃衣小飛俠》電影劇照）

袁澧林則將許光漢的暖心一面比喻成「冷萃」。（《他年她日》劇照）

袁澧林談到最想合作的台灣男神，秒速回答是阮經天。（《周處除三害》劇照）

近日香港演員柯煒林公布自己患上肺腺癌四期消息，令圈中好友與影迷粉絲震驚，作為好友的袁澧林亦不例外，談到柯煒林時更一度哽咽、眼眶泛起淚光：「我覺得去關心佢，佢就要花心神覆大家，見佢有開直播（面對回應公眾），所以我唔想打擾佢。我覺得……（哽咽）我好唔舒服呀！佢係一個好樂觀嘅人，有種打不死精神，我覺得佢會好！」並透過鏡頭為柯煒林送上祝福：「我好希望佢可以加油，心裡面支持佢！（假如他登上舞台會支持？）會呀！當然會啦！」

香港演員柯煒林公布自己患上肺腺癌四期。（柯煒林IG圖片）

袁澧林談到好友柯煒林患癌時，一度哽咽、眼眶泛淚。（葉志明 攝）

