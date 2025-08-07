90歲羅蘭再演龍婆張兆輝攙扶現身首映　導演彭發感榮幸︰世紀合作

由張兆輝、王敏奕主演，彭發執導的電影《空心人》今晚（7/8）舉行首映，平時不看驚慄片的王敏奕，這是她首部接拍的驚慄電影，心情相當緊張。而電影更邀請到90歲的羅蘭出山，再演「龍婆」一角，她更有出席首映，雖然上台時步伐緩慢，需要由張兆輝攙扶，但見精神奕奕，狀態依然，出場時更獲全場掌聲。

羅蘭支持電影的首映，雖然上台時步伐緩慢，需要由張兆輝攙扶，但見精神奕奕。（陳順禎 攝）

羅蘭精神奕奕，仲識派心。（陳順禎 攝）

作為專拍鬼片的彭氏兄弟，拍過無數驚慄片，但原來一直都未有跟羅蘭合作，今次彭發創作劇本後，覺得該角色非她莫屬，於是膽粗粗叫劇組致電詢問︰「以我所知羅蘭姐已經唔想再拍這類型電影，但我一心就鎖定要找她演這個角色，於是叫劇組嘗試聯絡，畀個劇本對方睇，本來都打定輸數，但好快就獲得回覆問我喺邊度拍？拍幾多日？對我嚟講真係一大驚喜，世紀性合作，大家會記得。」

彭發導演覺得有機會跟羅蘭合作，相當榮幸。（陳順禎 攝）

今次亦都是張兆輝首次正式跟羅蘭姐合作︰「以前在電視台都是同場多，演對方媽媽，今次真係有對手戲。」而第一次拍驚慄片的王敏奕，坦言睇首映非常緊張︰「好耐冇入過戲院睇鬼片，估唔到再入場就係自己有份拍，既興奮又緊張。」

第一次拍驚慄片的王敏奕，坦言睇首映非常緊張︰「好耐冇入過戲院睇鬼片，估唔到再入場就係自己有份拍，既興奮又緊張。」（陳順禎 攝）

張兆輝有鼓勵彭發︰「唔好諗咁多，拍好呢部先，拍完之後可能好多嘢拍。」（陳順禎 攝）

最後問到彭發太太的情況，他以首映想集中談電影事宜，不願多談，但就表示現時工作量理想︰「已經籌備緊另一部戲，就快會公布，九月底會開拍，會是科幻題材。」而早前張兆輝訪問中透露彭發視該片為「遺作」般拍攝，彭發澄清並非想做傻事︰「呢個市道開咩戲都有壓力同困難，每拍一部都係當最後一部，咁會更加把勁去拍。」張兆輝︰「我都叫佢唔好諗咁多，拍好呢部先，拍完之後可能好多嘢拍。」彭發就即場多謝輝哥的祝福。

，