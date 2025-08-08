首映變星二代之夜　張兆輝女兒任司儀　關禮傑婉拒父女檔演出

由張兆輝、王敏奕主演，彭發執導的電影《空心人》，昨晚（7/8）舉行首映，但同時又變成星二代亮相之夜，當中關禮傑的女兒關楓馨有份參與演出，所以一早記得日子出席首映。而張兆輝的一對仔女都有現身支持爸爸，其中女兒張卓姿（Twiggy）更擔任首映禮司儀。

張兆輝女兒張卓姿，剛從英國回來，就撐爹哋場。（陳順禎 攝）

張兆輝女兒張卓姿（Twiggy），擔任首映禮司儀。（陳順禎 攝）

張兆輝愛女張卓姿，首次擔任電影《空心人》首映禮司儀，表現淡定。Twiggy笑言：「剛從英國回來，就當撐吓爹哋，我未做過司儀，所以心情好緊張！」Twiggy在英國修讀電影，有沒有打算將來與輝哥父女檔合作？「有時需要做功課、寫劇本，爹哋偶爾都會幫吓手，教我如何寫個好劇本、怎樣才叫好演技，在意識上我早已和爹哋合作了！」

Twiggy曾被網民指似鍾嘉欣，她覺得深感榮幸：「鍾嘉欣咁靚，演技又出色，現在還有看她的電視劇，我當然好開心！有機會的話，都想同鍾嘉欣合作，再邀請輝哥一起拍齣好作品！」

張兆輝兒子亦有出席支持爸爸。（陳順禎 攝）

張兆輝另一老友黃日華都有出席首映支持。（陳順禎 攝）

至於傑哥關禮傑，問到是否一早mark定期睇首映支持囡囡？關禮傑︰「一定啦，死黨輝哥喺度，個女又喺度點都要過嚟，過嚟學下嘢嘛，呢部戲可能會帶起潮流。」今次是囡囡首次拍電影，做爸爸的有冇去探班支持？「唔敢去探班，其實有輝哥喺度主理現場，我同個女講你聽晒輝哥話就得，我哋系出同門一定冇錯。」

關禮傑的女兒關楓馨有份演出電影《空心人》。（陳順禎 攝）

問到關禮傑可會父女檔合作一部戲，意外地表現婉拒︰「睇時機啦，隨緣隨緣，搵我個女得喇。我同太太辛苦咁多年，個女又出身，要同佢多啲二人世界。」（陳順禎 攝）

事實上關楓馨接到劇本後，都有請教爸爸︰「我有畀個劇本爸爸睇，睇下有冇咩想法，而去到現場又請教輝哥同導演，點樣去表現個情緒，係一個好好的學習機會。」既然女兒都已經入行，傑哥又有冇想父女檔合作一部戲？「睇時機啦，隨緣隨緣，搵我個女得喇。我好懶，冇輝哥咁勤力，我同太太辛苦咁多年，個女又出身，要同佢多啲二人世界。而且佢自己有門路多過我，冇乜人搵我，啲人多數搵佢多。」