楊紫瓊63歲生日收Labubu巨頭蛋糕　露齒笑合照竟神還原「哨牙樣」

首位華裔奧斯卡影后楊紫瓊日前迎來63歲生日，今日（8日）於社交媒體分享生日會照片時，獲Cynthia Erivo、傑夫高布倫（Jeff Goldblum）等一眾荷里活影星及親朋好友為她慶祝，更送上兩個Labubu巨頭蛋糕慶祝，讓楊紫瓊亦不禁童心爆發，趣怪擺出模仿Labubu的露齒笑容！楊紫瓊童心未泯的表情，竟意外神還原Labubu標誌的「哨牙樣」，目測亦有七分相似！

楊紫瓊為首位華裔奧斯卡影后。（楊紫瓊IG圖片）

楊紫瓊擺出露齒笑表情，神還原Labubu的哨牙樣！（楊紫瓊IG圖片）

楊紫瓊獲Cynthia Erivo、傑夫高布倫等一眾荷里活影星及親朋好友為她慶祝生日！（楊紫瓊IG圖片）

楊紫瓊迎來生日，不但獲圈內外親友慶賀，連Labubu創作人龍家昇亦於昨日（7日）送上親手繪製的生日卡，畫上穿有「BDAY」上衫的Labubu公仔之餘，亦親手寫上「HAPPY BDAY MICHELLE」及楊紫瓊的生日日子，非常有心思！楊紫瓊開心分享Labubu生日卡，亦感謝龍家昇的畫作，直言：「希望我們盡快有一日能見面！」顯然早已成為紅遍全球的Labubu粉絲之一！

楊紫瓊生日亦收到Labubu創作者龍家昇的手繪生日卡。（楊紫瓊IG圖片）

此前，楊紫瓊早已收到Labubu與香港旅發局大熊貓龍鳳胎「加加」「得得」一歲生日推出的特別版公仔，更隨身攜帶四處遊玩，包括與Cynthia Erivo、傑夫高布倫等出席放映活動與戶外音樂節，均興奮手持公仔自拍合照，蜚聲國際的楊紫瓊展現童真面貌，實在令影迷粉絲意想不到！

楊紫瓊隨身攜帶Labubu公仔，連出席活動亦與公仔開心自拍！（楊紫瓊IG圖片）

楊紫瓊隨身攜帶Labubu公仔與Cynthia Erivo、傑夫高布倫等出席放映活動與戶外音樂節！（楊紫瓊IG圖片）