賭神2︱邱淑貞紅裙咬啤牌成性感經典　疑惹張敏不滿竟遭人伏擊

香港資深喜劇導演王晶在個人抖音頻道《王晶笑看江湖》中，再次以首位「晶女郎」邱淑貞為主題，詳談將邱淑貞捧紅為港台電影女神，以及二人最後疏遠交住的經過。王晶在節目中亦首次開腔回應一件與邱淑貞之間的恩怨，以及二人最後由親朋密友到二十多年來不再往來的經過。

王晶於《王晶笑看江湖》節目上提到與邱淑貞之間的合作。（《王晶笑看江湖》抖音截圖）

王晶在節目中自言沒有堅持以邱淑貞為女主角，但在《賭神2》卻因為邱淑貞份外搶戲而令他慘遭伏擊。王晶提到《賭神2》裡，邱淑貞因為口咬啤牌的鏡頭，令她在中港台均大受歡迎，成為其演藝生涯的性感經典形象之一，但就引起另一位演員不滿：「邱淑貞太出彩了！其他演員都在爭取多點戲份，張敏第一個要爭，她演周潤發（賭神）的老婆，她覺得不夠、後來就調整，最後再多加一個女孩吳倩蓮，將戲份拉平均。可是邱淑貞又覺得我沒有像以前一樣，把所有資源放在她身上，實在我真的有點啞子吃黃蓮！」其實當年靠吳倩蓮的加入、與張敏夾擊下，才拉勻邱淑貞的戲份。

邱淑貞於《賭神2》裡的演出非常性感，在三位女主角中非常突出。（《賭神2》電影截圖）

王晶提到張敏想在《賭神2》爭取更多戲份。（《王晶笑看江湖》抖音截圖）

王晶最後在《賭神2》加入吳倩蓮，才算將戲份拉平均。（《王晶笑看江湖》抖音截圖）

由於邱淑貞於《賭神2》中飾演的女主角海棠實在太性感搶鏡，尤其穿紅裙咬啤牌一幕，成為賭片經典，光芒更勝另外兩位女主角張敏及吳倩蓮，王晶則表示當年亦領受教訓：「我知道有人不開心，到有一日突然回到公司時，有五六個人出來捉住我，被人家打了一下，但是下一秒所有人都跑光了！」王晶事後明白有人需要在自己身上得到「交代」，表示：「就是有人要做一個交代，可是他又不想我受到甚麼大傷害，所以是一次精心設計的事！」疑似暗示有人為張敏出頭，教訓他一次。

王晶憶述當年被打的過程，認為是一件「精心設計」的事件，有人策劃下務求在自己身上取得一個「交代」。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

