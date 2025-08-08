吳啟洋首映賀生日收「樣衰」蛋糕　雲浩影怕聽自己配音：會打冷震

日本人氣動畫電影《蠟筆小新劇場版：超華麗！灼熱的春日部舞者》今日（8日）於香港舉行首映禮，為電影參與配音工作的歌手雲浩影、男子組合P1X3L成員Phoebus吳啟洋與配音導演周恩恩一同出席，吸引過百樂迷粉絲圍觀！今日適逢吳啟洋29歲生日正日，粉絲代表特意為Phoebus準備生日蛋糕，雲浩影更於台上領唱生日歌，慶祝生日與首映兩件喜事！

雲浩影與吳啟洋為《蠟筆小新劇場版：超華麗！灼熱的春日部舞者》進行配音工作，今日一同出席首映禮。（莫匡堯 攝）

雲浩影與吳啟洋於《蠟筆小新劇場版：超華麗！灼熱的春日部舞者》首映禮後接受傳媒訪問。（莫匡堯 攝）

雲浩影與吳啟洋於《蠟筆小新劇場版：超華麗！灼熱的春日部舞者》首映禮後接受傳媒訪問，Phoebus談到生日慶祝活動時表示希望簡單度過：「同屋企人簡簡單單食餐飯就夠喇，依家到咗唔會想周圍去嘅階段。」但驚喜剛才收到第三個生日蛋糕：「早前同粉絲食咗一個嘅，同屋企人又食咗一個，呢個第三個喇！（蛋糕前的相片是童年照？）我都認唔到呀，但應該係嘅！佢哋好鍾意整蠱我，搵啲最樣衰、細個好醜嗰啲相嚟用！」

吳啟洋在首映禮上驚喜收到用「樣衰照」裝飾的生日蛋糕，雲浩影更即場領唱生日歌！（莫匡堯 攝）

雲浩影黑絲短裙熱舞 豈料父親在場？

雲浩影受訪時笑言自己尚未看電影配音成果，期待公司團隊成員們的反應，但亦笑言怕聽到自己的聲音：「我覺得應該會打冷震！依家諗起都驚呀！」Phoebus則笑言最怕自己的聲線讓樂迷粉絲出戲，但笑指會強迫兩位隊友入場觀映，亦強烈推薦兩位舉行包場。雲浩影被問到男友會否包場時，旋即浮現出怕醜神色：「唔會強迫任何人包場啦，希望大家睇得開心！」至於提到親赴演唱會捧場的男友時，雲浩影便扭計：「唔講男朋友啦，好悶呀。（支持多少場演唱會？）睇咗兩場嘅。（對黑絲短裙熱舞有甚麼看法？）正常啦，可能我可以做得好啲。（因為爸爸不在可以更放？）我睄到觀眾席，以為爹哋唔喺度所以咁講，但點知後尾原來佢有嚟呀！所以好尷尬！（有甚麼評價？）佢咩都冇講，反而仲好，唔好畀啲咩評價。」

雲浩影談到演唱會時，表示穿黑絲熱舞時原來父親在場。（莫匡堯 攝）

Phoebus感激魯庭暉由出道照顧至今：「親自嚟音樂劇後台鼓勵我！」

提及MakerVille前行政總裁魯庭暉離職，並轉投華納唱片公司任亞太區總裁，引起廣大觀眾關注，訪問時向吳啟洋問及魯生離職時，Phoebus表示：「我都係早大家一兩日知道呢件事，都有send個訊息畀佢，多謝佢嘅照顧。因為好唔捨得，由我哋出道開始照顧到依家，我表演音樂劇嘅時候，佢親自嚟後台同我講加油、鼓勵我。」至於能否因此隨魯庭暉投向華納進軍亞太區，Phoebus謙稱：「如果有魯生賞識我就係我嘅榮幸啦！我要衝出咗沙田區先！」

吳啟洋感激魯庭暉由出道照顧至今。（莫匡堯 攝）