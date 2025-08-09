暴風圈｜三大巨星列陣　全智賢演前外交官力戰美國助理國務卿

由國際級巨星全智賢、姜棟元、John Cho趙約翰聯手主演，年度矚目韓劇《暴風圈》即將於9月10日Disney+ 獨家上線。劇集釋出全新以三人列陣的海報及角色相關劇照，讓觀眾一窺這部諜戰愛情韓劇的更多面貌，期待劇集正式推出！

韓劇《暴風圈》，由國際級巨星全智賢、姜棟元、John Cho趙約翰聯手主演。（《暴風圈》海報）

全新海報展示三人於陰晴變色的天際之中，代表三人正位於政治漩渦的核心，而這場陰謀即將席捲全球！一向高冷的全智賢今次將會飾演前外交官徐聞柱，以冷豔的姿態壓倒全場，在追查總統候選人遇襲事件真相的過程中，致力揭開背後的跨國陰謀；「韓國四大公共財」之一的男神姜棟元將會飾演身份神秘的國際特工白山湖，竭力保護身陷險境的徐聞柱，連場刺激動作戲碼將大展其男神魅力；國際級巨星John Cho趙約翰將會以其強大的氣場飾演美國助理國務卿Anderson Miller，預計將會以其政治手段左右國際大局，讓一場威脅著整個朝鮮半島安全的巨大危機即將來襲！

全智賢今次將會飾演前外交官徐聞柱，以冷豔的姿態壓倒全場。（《暴風圈》海報）

姜棟元將會飾演身份神秘的國際特工白山湖，竭力保護身陷險境的徐聞柱。（《暴風圈》海報）

國際級巨星John Cho趙約翰將會以其強大的氣場飾演美國助理國務卿Anderson Miller，預計將會以其政治手段左右國際大局。（《暴風圈》海報）

故事大綱

前王牌外交官徐聞柱 (全智賢 飾)，因一宗震驚全國的總統候選人遇襲案，打開了足以改寫國家命運的「潘朵拉盒子」。在候選人遇害後，聞柱驚揭對方疑是北韓間諜！一個個謊言及被刻意埋藏的國家機密亦接連浮出水面，掀起牽動國際政治局勢的致命風暴！隨著聞柱逐步揭開直通美國白宮最高層的國際陰謀，致命的襲擊接踵而至，身份神秘的僱傭兵白山湖(姜棟元 飾)出現在身邊成為她的守護者。然而，當危險步步逼近，山湖能否在守護聞柱周全的同時，控制住自己因她而悸動的內心？而他的過去又隱藏著甚麼秘密？