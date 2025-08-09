廖子妤大讚張敬軒反擊長文條理分明　「看完真的讓人乳腺疏通」

歌手張敬軒近日因為推介某連鎖店的「芝士菠蘿包」而引發網民罵戰，有指是該產品為預製產品，不值得推介，其粉絲轉載帖文也引發被罵︰「偶像講嚿屎好食都啱。」一連串惡言行為令張敬軒不忿，昨日便以長文反擊，見記者時亦再有回應。而演員廖子妤亦有發文支持軒公，力讚她冷靜應對嗌交場面，要好好學習。

歌手張敬軒近日因為推介某連鎖店的「芝士菠蘿包」而引發網民罵戰。 (資料圖片)

張敬軒昨日出席活動都有回應事件，認為不同國家粉絲有不同教育背景，難免會有文化差異，很多時自己一舉一動都會引起粉絲不快或有意見。他又指自己比較傳統，不喜歡女粉絲講粗口，「今日撻著我係因為有幾個女仔講粗口。」

張敬軒以千字文回應網民罵戰。（網頁截圖）

藝人廖子妤就事件發表意見，讚賞軒公的處變不驚。她先講自己每次同人吵架都會處於極「忙亂」的狀態，「腦袋總是一片空白，情緒先於思考，手抖心跳加速，甚至吵到崩潰哭出來。就連筆戰也會讓我氣喘手抖心緒不寧一整天。」

廖子妤大讚軒公條理分明、理據充足。（資料圖片）

廖子妤欣賞軒公能夠寫出一段條理分明、理據充足的文字。「要把事件脈絡梳理清楚，抓住對方的每一個漏洞，還能在情緒激烈的情況下保持語言的邏輯性，這不僅需要極高的分析能力，還需要對語言的駕馭力。而在面對衝突的時候，能做到不慌不亂，堅定地表達自己的立場，看完真的讓人乳腺疏通，通體舒暢。」

她羨慕軒公的心理穩定性，不似自己往往將整個人處於混亂的內心風暴，「說不清楚、講不明白，最後只能用眼淚收場。能像這樣冷靜又有力地表達自己的情緒和立場，真的是一種我夢寐以求的能力。」