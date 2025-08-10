南京照相館︱內地上映16日票房速破20億　8月28日香港優先放映

由英皇電影發行之中國史詩歷史電影《南京照相館》昨日（11日）宣布，將於8月28日起在香港放映優先場、9月4日正式公映。《南京照相館》上月底於內地上映，適逢紀念抗戰勝利80周年，於大銀幕上高度還原南京大屠殺歷史場景，並由傅若清任總監製、申奧執導，劉昊然、王傳君、高葉、王驍領銜主演、周游特別演出、楊恩又及原島大地主演及王真兒友情主演。電影上映至今16日，於內地取得20億元人民幣票房佳績，於「貓眼」用戶評分更保持9.7分高水平，被受觀眾歡迎！

據內地票房網站「貓眼」數據統計，《南京照相館》預計票房將節節上升，按目前走勢將有望突破30億票房大關，估算總票房將為31億9000萬元，超越2020年上映的《八佰》，將有望成為中國電影史上最高票房之抗日電影。由於《南京照相館》劇情切入有別於傳統抗戰電影或「抗日神劇」，採大時代、小人物敘事風格，集中於民眾爭扎求存、保留歷史真相的意志，並非單純呈現戰爭慘況、抗戰英烈事蹟等劇情軌跡。

《南京照相館》改編自抗戰期間的真人真事。（《南京照相館》電影劇照）

《南京照相館》於大銀幕上高度還原南京大屠殺歷史場景。（《南京照相館》電影劇照）

《南京照相館》劇情改編自真人真事，以1937年南京戰亂為背景，聚焦吉祥照相館內七位平民百姓避難的故事，講述被困照相館的阿昌（劉昊然 飾）等人為換取兩張保命通行證，被逼為日軍沖灑照片，卻發現菲林拍攝下日軍屠殺南京百姓的罪證，眾人因此覺醒、由單純求存轉變為將罪證流傳開去而活。《南京照相館》劇情改編自愛國青年羅瑾、吳旋拚死守護一本染浸同胞鮮血的歷史相冊的真人真事，最後相冊成為南京審判戰犯的軍事法庭上，成為裁決戰犯谷壽夫的重要證據。

南京照相館收到日軍攝影師委托，卻發現菲林拍攝下日軍屠殺南京百姓的罪證。（《南京照相館》電影劇照）