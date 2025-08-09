金馬動畫師張小踏初探AI製作　蔣雅詩形象藍本、小野「敷衍」聲演

第二屆《明日動畫—人工智能輔助動畫製作支援計劃》經驗分享研討會暨作品首映禮，昨日（8日）舉行，六間入選計劃公司派代表出席活動，並講解在最高85萬元資助下，應用AI人工智能輔助製作15至20分鐘動畫的經驗，以及播放六部在計劃支援下製作的本地原創動畫。首映活動上，大會亦頒發本屆「評審之選」獎項，得獎作品包括《Roboy》《九宵》及《Silili & Tree》，其餘三部入選公司作品《殺死丁力1999》、《海倫娜的夢》及《極光》亦在會上播放。

第二屆「明日動畫—人工智能輔助動畫製作支援計劃」經驗分享研討會暨作品首映禮，昨日播放六部入選公司製作動畫短片。（莫匡堯 攝）

《極光》動畫導演StepC.張小踏於會後接受《香港01》訪問，分享是次打破傳統「吉卜力式」手繪動畫模式，在製作中加入AI輔助。張小踏談到AI在此前製作角色時，坦言：「參加計劃前甚少於動畫製作中應用AI，雖然一直了解技術發展，卻缺乏時間進行測試。」對於現時AI製作水準，張小踏亦表示不乏進步空間：「直至目前其實尚未達到我認為滿意的水平，在過去數月製作期限下，經過循環訓練已盡可能滿足製作需求，但仍不乏技術開發空間。」至於外界不時憂慮人工智能將取代人類職能，張小踏認為在動畫製作層面，AI尚未能取代動畫師：「目前AI已經足以輔助製作，但仍不具有取替動畫師的能力，僅能擔當『額外一位動畫師』的功能性，令所有工序得以加速完成，生成作品後亦需要由人手微調。」亦表示人工智能具有節省工時、成本的功用。

《極光》動畫導演StepC.張小踏於會後接受《香港01》訪問。（莫匡堯 攝）

香港動畫導演張小踏採用AI參與製作動畫短片《極光》，昨日於會上首映。（張小踏IG圖片）

張小踏製作動畫至今長達10年，新近作品包括2021年入圍金馬獎「最佳動畫短片」作品《極夜》、《填詞L》《看我今天怎麼說》電影動畫片段、以及即將於年底上映的動畫長片《世外》。張小踏與團隊一直堅持以傳統模式製作動畫，但仍對人工智能參與持開放態度：「我與團隊一直採用2D傳統手畫動畫製作形式，可以說是宮崎駿與吉卜力工作室的製作模式。是次製作則在原有團隊外加設AI部門，譬如在動畫背景圖像上，負責按畫師繪製圖像上生成更多圖像；在動作上若具有重複性，嘗試採用AI取替相關繪製工序。」談及歡迎AI參與製作原因，張小踏坦言：「傳統2D手繪動畫製作具有限制，宮崎駿需要由數百位吉卜力動畫師合力完成，香港未必有同等人力資源，時間與成本上亦難以負擔，若AI能夠加快速度甚至提升質素，對動畫行業整體有益。」

張小踏製作動畫至今長達10年，新近作品包括2021年入圍金馬獎「最佳動畫短片」作品《極夜》、《填詞L》《看我今天怎麼說》電影動畫片段、以及即將於年底上映的動畫長片《世外》。（莫匡堯 攝）

香港動畫導演張小踏，為「第61屆金馬獎」擔任動畫類初選評審。（金馬獎IG圖片）

《極光》由張小踏製作外，亦按蔣雅詩演繹為藍本、小野盧鎮業聲演。張小踏表示《極光》女主角形象亦以蔣雅詩作藍本：「我製作動畫前，喜歡先請真人拍攝一次，再按照真人演繹基礎進行描繪，Ziya為我演出過許多情節，尤其兩位女主角擦肩而過、鏡像對望畫面，經由我與Ziya拍攝再繪製，所以她亦成為《極光》靈感來源之一。」表示蔣雅詩亦為自己擔任美術總監的動畫《世外》參與配音工作，盛讚Ziya為一位出色的配音工作者。

張小踏動畫短片新作《極光》女主角形象亦以蔣雅詩作藍本。（蔣雅詩IG圖片）

至於請提名過金像獎最佳男主角的演員小野（盧鎮業）聲演《極光》男朋友一角，張小踏笑指：「我設計《極光》男朋友的角色便立即聯想到小野，一開始我便希望塑造一位態度敷衍的男朋友，看似關心女主角、實則漫不經心，由於我與小野份屬好友，於是便請他聲演。」