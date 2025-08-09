九宵︱實踐100%人工智能動畫製作　柯煒林蘇麗珊角色生成似抽盲盒

第二屆「明日動畫—人工智能輔助動畫製作支援計劃」經驗分享研討會暨作品首映禮昨日（8日）舉行，六間入選計劃公司派代表出席活動，並講解在最高85萬元資助下，應用AI人工智能輔助製作15至20分鐘動畫的經驗，以及播放六部在計劃支援下製作的本地原創動畫。首映活動上，大會亦頒發本屆「評審之選」獎項，得獎作品包括《Roboy》、《九宵》及《Silili & Tree》，其餘三部入選公司作品《殺死丁力1999》、《海倫娜的夢》及《極光》亦在會上播放。

由100%人工智能生成製作的動畫《九宵》，團隊獲選為第二屆「明日動畫—人工智能輔助動畫製作支援計劃」評審之選作品之一！（莫匡堯 攝）

第二屆「明日動畫—人工智能輔助動畫製作支援計劃」經驗分享研討會暨作品首映禮，昨日播放六部入選公司製作動畫短片。（莫匡堯 攝）

《九宵》動畫由香港導演黃浩然、技術總監桂濱及美術總監Frankie范家怡製作，柯煒林及蘇麗珊演出。（莫匡堯 攝）（《九宵》動畫劇照）

野心實驗以100%人工智能生成動畫

本屆「評審之選」得獎作品之一《九宵》的製作團隊代表，包括香港導演黃浩然、導演兼技術總監桂濱及美術總監Frankie范家怡，三位於會後接受《香港01》訪問時，分享了製作香港首部100%人工智能動畫短片作品構思與過程。相較計劃其他團隊，應用AI作為輔助角色，《九宵》團隊更見野心與實驗性，由人物設計、每一個鏡頭畫面甚至動態捕捉均通過AI完成，開發技術的桂濱笑言：「基於貪心與斗膽，一係唔做、要做就做到最盡！」黃浩然導演則憶述指：「我們在構思期間馬上達成共識，嘗試百分百透過人工智能製作動畫，當然起初未有十足把握以全AI完成製作，亦坦誠向評審呈交後備方案。直至去年11月批核支援撥款，桂濱研究至今年1月，便有把握計劃可行。」

《九宵》製作團隊包括香港導演黃浩然、技術總監桂濱及美術總監Frankie范家怡（左起）。（莫匡堯 攝）

《九宵》為香港首部100%人工智能動畫短片作品。（《九宵》動畫劇照）

AI人工智能應用層面，經常強調有效節省成本及時間，桂濱則坦言團隊反其道而行：「應用AI的確能夠以較少人手達成純人手動畫製作成效，然而我們團隊則採用同等數量人手，達到純人手製作數倍成效。」黃浩然導演補充指製作團隊包括十多位成員，人手絕不下於同類製作團隊，美術總監范家怡則表示：「若以相同人手、在半年時間製作長達15至20分鐘動畫段片，3D效果絕不能達到目前《九宵》的水平。」

《九宵》導演桂濱表示有別於節省人手，團隊透過同等人手結合AI達到純人手數倍成效。（莫匡堯 攝）

由於《九宵》完全透過AI生成製作，人工智能開發與訓練過程更為關鍵，桂濱表示自去年下旬起已不斷測試及訓練AI製作水準：「我們花長達4個月時間訓練AI工具，主要集中在人物生成連貫性、背景連貫性及多角度繪圖的成效，務求達到連戲要求並充分掌控生成效果。」

柯煒林蘇麗珊動態捕捉演出 生成圖像千裡挑一

《九宵》團隊請來柯煒林及蘇麗珊為動畫聲演，然而兩位年青實力演員，亦透過動態捕捉「參演」動畫，黃浩然導演坦言：「《九宵》每一個鏡頭畫面全部以人工智能生成，再請柯煒林與蘇麗珊參與動態捕捉（Motion Capture）。先由AI演繹角色、完成所有劇情橋段，但因為人工智能演技非常差、接近亂來，人物表情演繹錯誤，所以由柯煒林與蘇麗珊糾正AI錯誤演技，動態捕捉及配音過程亦只在半日內完成。」動態捕捉製作過程，亦透過AI完成，並非傳統拍攝中透過面部點線重塑模組方法進行。

黃浩然導演亦請來曾主演其執導作品《緣路山旮旯》的柯煒林與蘇麗珊參演《九宵》製作。（莫匡堯 攝）

負責美術設計的范家怡，亦表示人工智能為場景、角色造型帶來無限發揮空間：「目前我們在省略搭建3D模組工序下，單憑槪念設計圖便完成場景、造型及角色外型設計。亦因為以100%人工智能製作，劇情中才盡用每一套造型、多次變換外貌服飾，傳統製作上若要達到同等數量變裝，工序將非常複雜、工時亦極長。」然而范家怡亦補充指：「雖然演員透過AI動態捕捉收集演繹方式與外貌設計等數據，但亦非因此一鍵完成目前的視覺效果，我們前後生成過千張圖像，才足以挑選一張效果滿意的圖像。」

《九宵》雖然100%以AI生成製作，然而透過動態捕捉後生成圖像亦千裡挑一。（莫匡堯 攝）

《九宵》美術總監范家怡表示，由100%人工智能生成下，為動畫場景、服裝及角色設計美術提供無限空間。（《九宵》動畫劇照）

（《九宵》動畫劇照）

（《九宵》動畫劇照）

（《九宵》動畫劇照）

（《九宵》動畫劇照）

談到柯煒林與蘇麗珊的「演出」，黃浩然笑言AI亦有「扭計」的時候，生成出滿意效果的時間可長可短：「蘇麗珊角色圖像生成在一日內已完成，然而柯煒林卻需時七至十日，因為我們採用『大眼』動畫風格，蘇麗珊擁有大眼特徵、但柯煒林本身並非『大眼仔』，所以AI在生成過程中，在保留動畫風格與柯煒林相貌特徵之間，AI需要更長時間才能取得理想平衡效果。」桂濱笑言採用AI生成猶似開盲盒：「蘇麗珊一開就中、柯煒林就抽好耐先中！」

蘇麗珊的角色「盲盒」一開就中。（《九宵》動畫劇照）