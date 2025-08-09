凶器｜被譽為拍出最毛骨悚然場景　三大賣點榮登燒腦恐怖作

電影《凶器》的故事，源自一個平靜的社區，突然陷入恐慌。甘迪老師班上的小學生們，在某夜2:17am 集體神秘消失，只剩一人沒事。離奇失蹤案背後，隱藏著甚麼超自然恐怖力量？還是潛伏了更為駭人的人性陰謀？消失的孩子在了哪兒⋯⋯

由《宿劫》（Barbarian）導演Zack Cregger操刀的全新心理驚悚片《凶器》（Weapons），被譽為「年度最燒腦恐怖傑作」的電影，以多線敘事、詭譎氛圍和顛覆性結局掀起話題。以下是三大必看之處，帶你一窺這部暗黑懸疑旋風的致命魅力！

導演Zack Cregger操刀的全新心理驚悚片《凶器》，以多線敘事、詭譎氛圍和顛覆性結局掀起話題。（《凶器》劇照）

甘迪老師班上的小學生們，在某夜2:17am 集體神秘消失，只剩一人沒事。（《凶器》劇照）

1. 再創「非線性敘事」高峰

Zack Cregger 以《宿劫》驚豔影壇後，這次在《凶器》中更大膽玩轉多線時間軸，將一樁校園失蹤案與多起詭異凶殺案交錯呈現。影片開場即拋出懸念，隨著劇情推進，角色間的黑暗關聯逐漸浮現，每一幕細節都暗藏線索。

戲中「凶器」不僅是實體物件，更隱喻人性扭曲的惡意。（《凶器》劇照）

2. 「心理恐懼」直擊內心

有別於傳統血腥恐怖，《凶器》以心理壓迫為核心，透過陰鬱色調、扭曲空間與不安配樂，營造出無處可逃的窒息感。戲中「凶器」不僅是實體物件，更隱喻人性扭曲的惡意。尤其一場校園長廊追逐戲，以超現實運鏡讓觀眾陷入真假難辨的恐懼，被譽為「今年最毛骨悚然的電影場景」。

被譽為「今年最毛骨悚然的電影場景」。（《凶器》劇照）

3. 兇手最後一秒才揭曉

電影集結佐斯布連、茱莉婭加納等實力派演員，角色各懷秘密，演出充滿矛盾張力。導演刻意模糊善惡界線，每位嫌疑人的動機都耐人尋味，甚至結局仍有開放解讀空間。導演警告：「觀影後切勿暴雷！」——因為真相的衝擊力，正是本片最致命的「凶器」。