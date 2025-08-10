香港電影的臥底世界｜策展人陳詠燊　「真正臥底係可以返屋企瞓」

大館2025年夏季展覽《光影邊緣—香港電影的臥底世界》，自8月1日開幕以來，大受市民歡迎，不少影迷都爭相入場，排隊打卡。是次展覽由導演陳詠燊與香港中文大學中國研究中心助理教授溫祺德聯合策展，《香港01》就請來陳詠燊（Sunny）導演幫大家拆解今次「臥底行動」，而當日原來仲有幾個潛在任務想達成，可惜都因不同的原因而擱置，包括想重現電影《門徒》劉德華個製毒工場「廚房」。



是次展覽，其中一位策展人就是導演陳詠燊。（許育民 攝）

最難呈現的一幕

當你遊歷過這趟展覽，便感受到當中的仔細和用心，將電影中看過無數次的場景一一重現。但據陳詠燊講，成個展覽3月開始籌備，6月才正式製作，7月中入場搭建，7月31正式開幕，速度之快實在是香港電影向來的典範，做到快靚正。未問陳詠燊最難呈現的一幕，個人首選是《辣手神探》雲來茶樓的大戰場面，極為震撼，但原來答案是《掃毒》的飛車破窗而入一幕。「因為場地門口位不夠大，我們在工場製作時已考慮成品最後要怎樣分拆，怎樣裝卸，而且大館是歷史古蹟，不可以鑽窿、燒焊、鑿牆等，所有展品都要座地，或建一幅假牆再吊起展品，過程難度增添不少。」

這幕向《掃毒》致敬的飛車場面，製作上是難度最高一個展品。（大會相片）

重製方便過借原裝道具

今次回顧的香港臥底電影，橫跨逾40年，由章國明的《邊緣人》（1981），到八、九十年代動作片盛世如林嶺東的《龍虎風雲》（1987）、吳宇森的《英雄本色II》（1987）與《辣手神探》（1992），再到霍耀良的《龍在邊緣》（1999），千禧後劉偉強與麥兆輝的《無間道》（2002）、爾冬陞的《門徒》（2007），以及陳木勝的《掃毒》（2013）。

原以為陳永仁話好好瞓的這張凳，必定要向製作組借用，但原來是重製的，像真度極高。（大會相片）

其中最多人談論應該是《無間道》的兩大場景，琛哥交易陳永仁打摩斯密碼一幕，還有陳永仁去看心理醫生的一間房，其中每個場景都逐一重現銀幕上見到的佈置，由牆上的水墨畫到陳永仁話好好瞓的張凳，當中又有幾多是向製作組借來展出？陳詠燊︰「基本上除了劇本手稿，其他大家觸摸到的都是重製出來。這是你做過展覽就知，在時間成本上，重製是比較好掌握，要問劇組借，要別人花時間搵，想方法運過來，到展出時又要保證不會損壞，種種問題下，重新做過會更方便。而且香港寸金尺土，好多道具都冇運法留低。」可見今次是陳詠燊再度與美術指導張蚊合作的成果。

真正要向劇組借回來的，是部分劇本或手稿。（大會相片）

想過呈現《門徒》廚房

作為導演又是影迷，陳詠燊跟大家一樣，在構思時有很多場面想呈現，奈何場地所限，只能建構出八大場景，以下是筆者漏網之選，未知又是否你所想。《辣手神探》雲來茶樓最經典都要數周潤發發哥手執雙槍，靠扶手瀡落樓一幕，可惜現場冇一條樓梯供重建。「展品同場地關係太緊要，現場冇樓梯專誠起一條都知放邊，而且讓市民去扮這一幕亦有危險，所以冇考慮過。」

《辣手神探》開場在雲來茶樓槍戰，是港片最經典的槍戰場面之一。（許育民 攝）

看到《門徒》一片，總會想到劉德華在戲中的製毒工場「廚房」，可有想過重現出來？陳詠燊︰「有諗過，可惜有個問題太難處理，不竟有粉末，用真的會飄到四散難清潔，如果固定一堆粉末出來效果又不太似，從安全及持久性問題分析，都未必可以展出數個月。所以最後都告吹，但我們都有一個位置展出一罐魚子醬，這幕都好令人記得。」

講起《門徒》，廚房一幕最深入民心，如果要呈現，一隻假手不可少。（《門徒》劇照）

冇廚所，都展出一罐魚子醬，都夠記憶點。最緊要講番句︰「拎走個磅！」（許育民 攝）

演員重新演繹對白

而在各場景上，現場都會播出戲中的對白營造氣氛，細心聽當中並不是電影的原聲，是找人後期再配過，這會否是受版權所限？陳詠燊︰「與版權無關，是因為用原裝電影對白，會夾雜太多配樂及聲效，需要由原聲逐條聲軌拆出來用，比較好煩，於是我搵了幾位演員重新配過。不知大家是否聽得出，分別有陳湛文、湯駿業及林耀聲，而展覽最後一幕有個假的拍攝片場，導演一角就我去聲演，大家留意下。」

保鑣個「鑣」字點寫？（許育民 攝）

《龍虎風雲》最後一幕，現場仲可以感受「你已經被包圍」一刻。（許育民 攝）

槍戰時茶水的狀況，都可呈現出來。（許育民 攝）

《逃學威龍》都係臥底電影

至於臥底電影，都有不少喜劇《逃學威龍》、《新紮師妹》，可有想過中途讓大家輕鬆一下，穿插當中笑一下。「都有諗過，如果整番個實驗室出來，讓大家扮番冇記性一幕，一定多人打卡，但我更重視成個展覽的呈現，如果中間加插不太真實的情節，會有點跳，跟整個展覽不太配合。」

事實上，為增加寫實，展覽都加設訪問真正當過臥底的警員，以及訓練臥底的專業人士，以影片分享不少跟電影截然不同的真實世界。「例如警方其實不會在學堂找新人當臥底，一來學員未有執法權，最主要是沒有搜證經驗，亦不清楚學員的心理質素，會影響將來上庭作證。而真實臥底生活，都未必需要六親不認，如果情況不是太危險，其實臥底探員是可以返自己屋企，過日常生活，這更是警方最希望安排到的，因為能夠有正常人生活，心理質素會穩定一點，免除日後出現其他問題。」陳詠燊說。

有網民認為既然展覽製作認真，可考慮作長期展出，但陳詠燊就坦言難度相當高。（許育民 攝）

至於有網民認為既然展覽製作認真，展品質素這麼高，可有考慮作長期展出？陳詠燊就坦言難度相當高︰「因為大館個展期有限，緊接10月已經要準備另一個展覽，所以未必可以延長展期。另外，將展品搬到另一處再作展出亦不可能，由於今次製作是按大館場地去設計，就好似屋企裝修一樣，你好難搬到另一處再用。所以大家都珍惜展期，今次是相當難能可貴。」