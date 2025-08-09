美國太空人洛弗爾逝世享年97歲　湯漢斯《太陽神13號》演繹其果斷

美國著名太空人洛弗爾（James "Jim" Arthur Lovell），於美國時間8月7日逝世，享年97歲。他曾參與多個美國太空任務，包括成為阿波羅13號任務的指揮官，但就在進入太空後，，機件受損令船隻無法登月，而如何安任返到地球反而成為今次最重要任務。其冷靜處理，化險為夷的表現，更被改編成電影《太陽神13號》 （Apolla 13），更由影帝湯漢斯（Tom Hanks）演出。

美國著名太空人洛弗爾（James "Jim" Arthur Lovell），於美國時間8月7日逝世，享年97歲。（NASA圖片）

事跡於1995年改編成電影《太陽神13號》，洛弗爾一角更由奧斯卡影帝湯漢斯飾演。（《太陽神13號》劇照）

於1970年4月，阿波羅13號負起第三次登月的任務，飛船當時載有3位太空人，但就在航行至離地球32萬公里處，其中一個氧氣樽發生爆炸，船隻立即向美國休斯敦地面控制中心發出求救通話。事後洛弗爾接受訪問，表示︰「從那一刻開始，這再不是第三次登月任務，而是設法安全回家的求生之路。」

當年為是次任務，進行過多次測試，可惜仍出現嚴重事故。（NASA影片截圖）

洛弗爾多年後重提這次死裡逃生的經歷。（NASA影片截圖）

結果在指揮官洛弗冷靜處理，果斷地決定，帶領兩名隊員，一起轉到狹小的登月艙，希望以此當作救生艇設法繞過月球返回地球，期間經歷低溫下，徹夜難眠的四個晚上，最終三人都能順利回到地球。

雖然任務失敗，但是次經歷卻有重要的參考價值。（NASA影片截圖）

雖然登月任務未能完成，但是次駕駛太空船成功繞月飛行的事跡，更有參考價值。而三人奇蹟生還的事跡，於1995年改編成電影《太陽神13號》，洛弗爾一角更由奧斯卡影帝湯漢斯飾演。