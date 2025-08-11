成龍女徒弟跟吳鎮宇安志杰槍戰連場　竟負傷上陣：拍完立即去開刀

台灣混血「龍女郎」瑞瑪．席丹（Rima Zeidan），曾主演Netflix上映製作的成龍電影《狂怒沙暴》（Hidden Strike），跟隨成家班受訓轉身「成龍女徒弟」，成為電影中的唯一打女，上映時仙氣美貌與動作身手成為焦點。瑞瑪．席丹繼早前於台灣放映劇集《親密之海》外，最近與金馬影帝吳鎮宇、安志杰合作警匪槍戰新作《終極拯救》亦於內地串流平台上映，瑞瑪．席丹於社交媒體分享多張劇照，並表示原來當時負傷上陣拍戲，非常專業！

瑞瑪早於2018年分享與成龍合作的相片。（瑞瑪席丹IG圖片）

瑞瑪為了拍攝《狂怒沙暴》更要在臉上化上傷痕妝容。（瑞瑪席丹IG圖片）

瑞瑪在電影中有一段短刀近身搏擊的橋段。（瑞瑪席丹IG圖片）

瑞瑪．席丹日前於社交媒體分享新作《終極拯救》劇照，戲中與吳鎮宇、安志杰持槍上陣，拳腳槍戰戲份連場，在大型爆破中深入敵陣，氣勢絲毫不輸兩位經驗豐富的前輩！瑞瑪．席丹曾跟隨成家班受訓，動作槍戰戲份似乎已駕輕就熟，不論拳腳對打、手槍步槍射擊均似模似樣！

瑞瑪．席丹日前於社交媒體分享多張新作《終極拯救》劇照。（瑞瑪．席丹IG圖片）

瑞瑪．席丹日前於社交媒體分享多張新作《終極拯救》劇照。（瑞瑪．席丹IG圖片）

瑞瑪．席丹於《終極拯救》夥拍吳鎮宇及安志杰，槍戰動作戲份似模似樣！（瑞瑪．席丹IG圖片）

瑞瑪．席丹於《終極拯救》夥拍吳鎮宇及安志杰，槍戰動作戲份似模似樣！（瑞瑪．席丹IG圖片）

瑞瑪．席丹於《終極拯救》夥拍吳鎮宇及安志杰，槍戰動作戲份似模似樣！（瑞瑪．席丹IG圖片）

瑞瑪．席丹於《終極拯救》夥拍吳鎮宇及安志杰，槍戰動作戲份似模似樣！（瑞瑪．席丹IG圖片）

瑞瑪．席丹於《終極拯救》夥拍吳鎮宇及安志杰，槍戰動作戲份似模似樣！（瑞瑪．席丹IG圖片）

瑞瑪．席丹於《終極拯救》夥拍吳鎮宇及安志杰，槍戰動作戲份似模似樣！（瑞瑪．席丹IG圖片）

瑞瑪．席丹更在社交媒體帖文中表示，原來在開鏡前意外受傷，但仍交出亮麗表現：「拍這部戲前膝蓋就受傷了，拍完立刻去開刀，到現在都還搞不懂自己是怎麼撐完的！」在膝蓋傷重至需要做手術，但仍應付大量動作場面，瑞瑪．席丹的專業認真實在令觀眾佩服！

即睇更多瑞瑪．席丹靚相！

混血兒瑞瑪同時是演員、歌手以及模特兒，其精緻五官與才華令她人氣極高。（瑞瑪席丹IG圖片）

瑞瑪多年後從意外中身心恢復，亦不介意分享拍到自己疤痕的相片。（瑞瑪席丹IG圖片）

瑞瑪在手臂、背部及腿部也有意外後的傷疤。（瑞瑪席丹IG圖片）

瑞瑪不會因為身體上的疤痕而避免穿着露出肩背與腿部的衣服。（瑞瑪席丹IG圖片）

瑞瑪積極面對低谷，為人亦非常樂天陽光。（瑞瑪席丹IG圖片）

（瑞瑪席丹IG圖片）

（瑞瑪席丹IG圖片）

（瑞瑪席丹IG圖片）

（瑞瑪席丹IG圖片）