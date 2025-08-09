朴贊郁未隨罷工停寫劇本遭美國編劇工會除名　將喪失合約福利保障

韓國著名導演朴贊郁，曾憑《原罪犯》等復仇三部曲及新近作品《分手的決心》揚威國際，於美國知名度甚高之餘亦為美國編劇工會（WGA）成員之一。近日據外媒報道，朴贊郁與加拿大編劇兼導演Don McKellar遭工會除名，全因二人在編劇工會於2023年罷工行動期間，違反工會協定繼續創作劇本，工會強調除名的行動有效維護會員團結與承諾。

韓國著名導演朴贊郁，曾憑《原罪犯》等復仇三部曲及新近作品《分手的決心》揚威國際。（黃寶瑩 攝）

據指，朴贊郁與Don McKellar未有就工會除名的決定提出上訴呈請，工會指出在罷工行動期間，二人未有就HBO劇集《The Sympathizer》停工，繼續寫作劇本，以及為劇集繼續監製與導演工作，期間共執導三集劇情，因此違反工會協定。

朴贊郁被美國編劇工會指在罷工行動期間，繼續寫作劇本及進行監製執導工作，因此違反工會協定。（黃寶瑩 攝）

劇集《The Sympathizer》由羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、韓裔美國女演員吳珊卓（Sandra Oh）等主演，劇情改編自美籍越南作家阮越清（Viet Thanh Nguyen）同名小說作品，講述一位北越間諜於越戰後流亡至美國的故事，劇集已於去年播出，引起廣泛迴響。

《The Sympathizer》由羅拔唐尼及韓裔美國女演員吳珊卓等主演。（《The Sympathizer》劇集劇照）

朴贊郁與Don McKellar被除名後，將不能以美國編劇工會會員身份，參與美國影視作品編劇工作，同時失去作為工會會員所享有的最低工資、版稅分成及其他福利。二人日後在美國從事編劇工作，亦將簽署非工會編劇合約，或有礙獲得工作機會。然而朴贊郁即將於尼斯影展競賽單元首映的執導作品，由孫藝珍產後復出主演電影《無可奈何》，上映宣傳等工作將不受影響。

朴贊郁往後到荷里活工作將會喪失合約福利保障。（梁碧玲 攝）

2023年，美國編劇工會發動大規模罷工行動，令荷里活各大片廠製作停擺，引起全球觀眾注目，工會當年提出多項訴求，包括提高編劇薪酬、改善與串流平台利潤分配制度，以及限制人工智能應用，以保障編劇權益。