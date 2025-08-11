《搖籃凡世》大馬首映　廖子妤許恩怡建姐妹情：她就像一個小太陽

搖籃凡世｜金馬導演張吉安執導的電影《搖籃凡世》，一部守護新⽣命、關懷⼥性的作品，８月10日於馬來西亞舉行首映禮，導演率領主演廖子妤（Fish）、許恩怡（Natalie），馬來西亞演員蔡寶珠、陳美玲與原騰等出席，現場吸引逾百人圍觀，場面熱鬧。



金馬導演張吉安率領主演出席執導電影《搖籃凡世》馬來西亞首映禮。（官方圖片）

《搖籃凡世》是以馬來西亞一所24小時營運的棄嬰保護艙為背景，講述一段關於遺棄與挽救、創傷與療癒的感人故事。電影巡映十多個國家與地區，榮膺《第 37 屆東京國際電影節》亞洲未來競賽單元、入選《第 6 屆海南島國際電影節》金椰獎競賽單元與《第 27 屆上海國際電影節》年度亞洲電影單元等。

首映禮現場吸引逾百人圍觀，場面熱鬧。（官方圖片）

一直在香港發展的Fish首度回家鄉拍戲，並有機會飾演一位馬來西亞人，對她意義非常重大，昨天，Fish一家也到場支持，她更感恩導演讓她圓夢：「第一次有機會演一個道道地地的馬來西亞人，讓熟悉我的香港觀眾，可以用另一個角度重新認識我和成長的地方。」

廖子妤首度回家鄉拍戲，並飾演一位馬來西亞人。（官方圖片）

Fish又指跟Natalie憑此片建立很強的姐妹情，她謂每次拍戲會很自然將情感依靠在Natalie身上，昨天記者會上二人更互笠高帽，Fish指Natalie像小太陽一樣照耀著她，更打趣形容她倆是「忘年之交」，Fish說：「Nat完全將我帶入角色中，這種合作變成了一種相互成就，而私底下她就像一個小太陽，經常給我很多鼓勵、安慰，很感謝她的陪伴。」Natalie則說：「我表面陽光，但內裏其實很緊張、焦慮，很感激Fish經常願意主動分享心事，她是不介意講出來，令我覺得很釋懷，也更容易建立信任，對於二人在戲中的關係有很大幫助。」

Fish又指跟Natalie憑此片建立很強的姐妹情，更打趣形容她倆是「忘年之交」。（官方圖片）

飾演懷孕少女小曼的Natalie在戲內十分沉重，但當重提對大馬最深刻的印象，她打趣道：「這裏很多 Kuih（糕點）、很多 Motor（摩托車）、蚊子沒有想象的多，但最重要是，這裏的人真的很善良、溫暖。其實我對在雪州米南加保村落的拍攝印象特別深刻，在哪裏生下女兒會慶祝、女性擁有財產與決策權，頭上所穿戴的牛角代表著力量、女性的智慧與尊嚴，這個母系社會的文化令我相當驚訝。」