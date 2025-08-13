釜山電影節︱舒淇李心潔雙影后劇集獲選放映　母親結盟為女兒報仇

台灣Netflix劇集《回魂計》，由金馬影后舒淇及金像影后李心潔聯手領銜主演，陳正道、許肇任聯手執導，劇情以一宗詐騙綁架案為核心，講述李心潔飾演的女主角追查女兒身陷的案件，與舒淇飾演的另一位母親結盟，並展開一連串復仇之路。劇集《回魂計》目前定於10月9日起在Netflix啟播。

即將於今年9月17日至26日舉行的「第30屆釜山國際電影節」日前宣布，劇集《回魂計》入選讓影展「On-Screen」單元，作為最被受期待的亞洲影視作品搶先播放的場域，透過單元展現當代影視發展趨勢與價值轉變，爭相更廣泛國際關注度！

舒淇事隔20年再演劇集：「好似一個跨界新人！」

對於《回魂計》入選釜山國際電影節「On-Screen」單元，主演的雙影后舒淇與李心潔均感到興奮，更回應台媒表示：「之前有電影作品來過釜山電影節，這次來到釜山還是有點小激動！這是我第一次帶來影集，有點小忐忑，好像一個跨界新人一樣！」語意間毫無國際影后的架子，仍如新演員一樣謙恭；對於劇集領域，舒淇亦表示已事隔20年沒有主演電視劇，對於過去影視創作變幻甚大的20年，坦言不論在敘事手法、放映空間均不斷創新升級，觀眾對不同類型題材、角色與創作接受程度亦更深更廣，因此期待電影節期間與觀眾直接交流！

舒淇李心潔中年跨界幕後 先後任導演監製獲國際關注

影后李心潔亦對消息感到非常高興，回應台媒時表示：「太棒了！可以在釜山國際電影節這樣具指標性盛會大銀幕上觀賞《回魂計》，真的非常榮幸，亦好期待見大家的回饋！」舒淇與李心潔同貴為華語影后，出道近30年知名度遍及兩岸三地及鄰近華語地區，兩位及至中年，近年身份亦從演員先後跨界成為導演及監製，舒淇今年執導編劇作品《女孩》入圍「第82屆威尼斯影展」主競賽單元；李心潔亦成為劇情片與紀錄片監製與導演，出品包括監製電影《富都青年》、執導多段式電影《愛情城事—病源》其中一段篇章等。

台灣Netflix劇集《回魂計》由舒淇、李心潔主演。（《回魂計》劇集劇照）

