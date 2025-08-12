金馬創投︱黃綺琳入選成唯一香港代表　內地疑出現同名編劇鬧雙胞

台北「2025金馬創投會議」公布14份入選劇集企劃案，將會於本屆創投會議上爭取各投資方資金籌拍劇集作品。14部入選劇集企劃案中，包括劇情及動畫作品，主要由台灣本土製作，並與美國、日本、南韓及新加坡等地聯合製作，其中亦包括由《金都》金像金馬新導演獎得主黃綺琳執導劇集《人生待整理》，成為本屆金馬創會議唯一香港電影代表人物。

《金都》金像金馬新導演獎得主黃綺琳執導劇集《人生待整理》，成為本屆金馬創會議唯一香港電影代表人物。

《金都》為黃綺琳奪得香港電影金像獎及金馬獎新導演獎。（《金都》電影劇照）

《填詞L》為黃綺琳第二部執導作品。（《填詞L》電影海報）

「2025金馬創投會議」公布14份入選劇集企劃案。（金馬獎IG圖片）

「2025金馬創投會議」公布14份入選劇集企劃案，主要由台灣本土製作，並與美國、日本、南韓及新加坡等地聯合製作。（金馬獎IG圖片）

黃綺琳執導的劇集《人生待整理》，由陳怡菁任製作人、陳嘉蔚編劇，據指為一部新型職人劇，劇情講述角色與居家整理師一同在斷捨離間重啟人生！金馬創投公布消息後，黃綺琳亦轉發影迷粉絲期待新劇開拍而分享的限時動態，亦寫上：「最近一片混亂 人生待整理」，相當應景！

黃綺琳轉發影迷粉絲期待新劇開拍而分享的限時動態，亦寫上：「最近一片混亂 人生待整理」！（黃綺琳IG限時動態截圖）

先後執導《金都》與《填詞L》成為導演後，黃綺琳近年積極參與台灣影視作品執導及香港劇集編劇工作。無獨有偶，有觀眾網民發現黃綺琳竟疑似「鬧雙胞胎」，在中國國家電影局備案公示中，一部翻拍自日本電影《她和他的戀愛花期》的中國電影《花束般的戀愛》，獲當局批准同意拍攝，電影不但於廣東省拍攝，編劇更列明為「黃綺琳」，疑似為同一位香港導演，目前黃綺琳尚未就相關消息證實。